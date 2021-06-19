Кто бы подумал: определили, где у мужчин находится точка G

Как найти эрогенные зоны у мужчины. Фото: moyezdorovya.com.ua

На теле мужчины много эрогенных зон. Стоит разобраться с ними, чтобы сделать ему приятно. Достаточно нежно поласкать уши язычком. Нежно покусать мочку с томным дыханием.

Мужская точка G находятся на уздечке. Это небольшая кожная складка на нижней части головки полового органа. Эту часть тела стоит нежно дразнить кончиком языка и также нежно похлопывать.

Мужчинам приятны поцелуи в шею и внизу спины. Там много нервных окончаний, которые можно оживить и эротическим массажем.

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С сосками все индивидуально. У одних мужчин они чувствительны, а другие будут смотреть удивлено. Мол, они же не женщины. В первый раз лучше их поласкать и внимательно следить за его реакцией.

Мужчины нередко ходят в спортзал, чтобы их тело стало более привлекательным для женщин. Есть места на теле мужчины, которые нравятся женщинам больше всего. Одно из них - ягодичные мышцы. Если они упругие, подтянутые, то это привлекательно.