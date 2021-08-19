Кроссовки на каблуках и гибкая подошва: какую обувь лучше покупать для школы

Школьники должны носить обувь с супинаторами. Фото: kinder-moda.com.ua

Школа превращается в место, где ребенок теряет здоровье. Чаще всего страдает позвоночник. Все из-за парт, которые не подходят школьникам по росту. Также страдает стопа из-за некачественной или неправильно подобранной обуви.

Об этом рассказала Gazeta.ua Тамара Полищук, ортопед Института травматологии и ортопедии АМН Украины.

"Правильная осанка - это забота родителей. Если ребенок с малых лет приучен сидеть за столом ровно, то и в школе проблем не будет. Корректор осанки - не лучший выбор, так как от него ослабевает мышечный корсет спины. Это выльется в остеохондроз, боли в шее, пояснице ", - предупредила врач.

Часто младшим школьникам ставят диагноз - сколиотическая осанка. К этому сгорбленному состоянию приводят гаджеты. Беря телефон, ребенок автоматически наклоняет голову. Чтобы предупредить формирование некрасивой осанки, нужно заниматься на турнике, шведской стенке.

"Ребенок должен понимать, что быть сутулым неправильно. А у нас дети спортом занимаются мало. Родители оправдываются, что сейчас не работают бассейны, спортивные залы или нет денег на абонемент. Но можно предложить ребенку вместо гантелей две литровые бутылки с водой для подвижности мышц ", - продолжила ортопед.

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Также страдает стопа школьника. Об этом нужно помнить родителям, когда они делают покупки перед началом учебного года.

Правила выбора школьной обуви:

1. Для улицы покупайте кожаную, а не резиновую или тряпичную.

2. Нельзя носить чужую обувь, как бы трудно семье не жилось. Тип ходьбы у каждого ребенка свой.

3. Пятка должна быть зафиксированной, чтобы удержать стопу в правильном положении. До пяти лет супинаторы не нужны.

4. Подошва должна быть эластичной, но и сильно не гнуться. Если стопа скована и не может сгибаться, то начнут болеть колени.

5. Девушки должны ходить в школу на каблуках не выше 4 см. Это касается как туфель, так и кроссовок. Нога лучше себя чувствует, когда пятка поднята.

Перед школой не надо слишком стимулировать детский иммунитет. На самом деле никто ничего не может сделать с ним. Он и так работает. Если ребенок часто болеет, то иммунная система созревает и формирует иммунную память. Она распознает всех возбудителей, с которыми ребенок встречается, и мобилизует защиту для отпора.