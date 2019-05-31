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пятница, 31 мая 2019 14:24

Крепкие и длинные ногти: какие витамины для этого нужны

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Крепкие и длинные ногти: какие витамины для этого нужны
Сбалансированное питание — залог красивых и здоровых ногтей. ФОТО: health.com

Состояние ногтей отражает все огрехи в питании. Если рацион сбалансирован, они становятся хрупкими, расслаиваются, теряют гладкость, а в некоторых случаях даже меняют цвет.

Перечень питательных веществ, необходимых для нормального роста и прочности ногтей, представило издание womansday.

1. Витамин В7. Способствует образованию кератина — белка, который является основным строительным материалом ногтей, кожи и волос. Сухие, ломкие, склонные к расслоению ногти — признаки дефицита этого вещества. Большое количество витамина В7 содержится в яйцах, свиной и говяжьей печени, телятине, зеленом сушеном горошке, лососе, сардинах, арахисе, белокочанной капусте.

2. Железо. Недостаток этого минерала делает ногти ослабленными и ломкими. Сама ногтевая пластина при этом часто приобретает ложкообразную форму. Поддерживать уровень железа в организме можно добавив в рацион черный шоколад, белую фасоль, говяжью печень, овсянку.

3. Витамин В9. Это вещество необходимо для образования красных кровяных телец, которые отвечают за доставку кислорода в клетки и тем самым способствуют активному росту ногтей. Богатыми витамином В9 является листовая зелень, свекла, авокадо, бананы, цитрусовые, яйца, говяжья печень.

4. Витамин В12. Он способствует всасыванию железа. Как и фолиевая кислота, играет важную роль в образовании красных клеток крови. Также положительно влияет на метаболизм, а вместе с ним и на рост ногтей. Дефицит витамина В12 ослабляет ногти, провоцирует появление на ногтевой пластине неровностей и голубого оттенка. Пополнить запасы этого вещества помогут яичные желтки, мидии, красная рыба, говяжья печень.

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5. Витамин А. В случае недостатка этого вещества ногти становятся ломкими, истончаются и приобретают сероватый оттенок. На ногтевой пластине при этом появляются вертикальные или горизонтальные борозды. Ценными источниками витамина А являются говяжья печень, морская рыба, сливочное масло, сметана, яичные желтки, сыр, зеленые, желтые и оранжевые овощи, фрукты и ягоды.

6. Кальций. Признаком его дефицита является задержка роста ногтей, а также появление на них белых пятен. Исправить все можно введя в рацион йогурт, различные сыры, консервированную сардину, миндаль, фундук, фисташки, петрушку, фасоль, сметану, финики.

Если в организм не поступает достаточное количество нужных ему для нормальной работы веществ, он начинает экономить их и тратить только на важнейшие функции. Как следствие, большинство запаса витаминов и минералов получают жизненно важные органы, а все остальное, включая ногти, остается в стороне.

womansday.com
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