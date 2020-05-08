Красивые слайды и якобы нереалистичность. Что увидел Степанов в реформе Супрун

"Формулы на бумаге далеки от реальности", а нынешний вариант реформы - это "не о бесплатной медицине, не о достойные зарплаты врачам и не о здоровье пациентов" Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official/

Глава Минздрава Максим Степанов раскритиковал предшественников в Минздраве, которые запустили медицинскую реформу.

Инициаторы медреформы во главе с бывшей и.о. главы Минздрава Ульяной Супрун "не понимали, что делали" и "забыли, что их реформа не адаптирована к украинским реалиям". Об этом руководитель МОЗ Максим Степанов написал в Facebook.

"Были взяты отдельные элементы моделей западных стран, сделанные красивые слайды в презентации и назван все это реформой", - утверждает глава Минздрава. .

"Формулы на бумаге далеки от реальности", а нынешний вариант реформы - это "не о бесплатной медицине, не о достойные зарплаты врачам и не о здоровье пациентов". О чем это, министр не пояснил. Лишь упрекнул предыдущую команду медреформаторов, что те за 3 года якобы "так и не смогли объяснить людям, в чем ее суть".

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По мнению Павла Ковтонюка, заместитель министра здравоохранения в 2016-2019 годах, "атака на медреформу" со стороны команды и самого президента Владимира Зеленского - "заигрывание с электоратом перед выборами". Экс-глава НСЗУ Олег Петренко считает, что "атака Зеленского или нового Кабмина на НСЗУ - угроза медреформе".

Министерство здравоохранения имеет четкий план дальнейшего реформирования медицинской отрасли. Такое мнение высказал на своей странице Facebook политический эксперт Владимир Воля.