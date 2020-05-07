МОЗ имеет четкий план реформирования медицины - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
Просмотров: 1737
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1881
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 954
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1431
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1233
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1872
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1611
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3591
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2430
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
4
7
4
3
4
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
В Украину прилетел самолет с 42 тыс. защитных костюмов для медиков
В Украину прилетел самолет с 42 тыс. защитных костюмов для медиков
&quot;Решение принял&quot; - Кличко отреагировал на инцидент с полицейским с участием своего заместителя
"Решение принял" - Кличко отреагировал на инцидент с полицейским с участием своего заместителя
Ссоры и толкотня за &quot;гречкой&quot;: партия кума Путина во время карантина устроила давку
Ссоры и толкотня за "гречкой": партия кума Путина во время карантина устроила давку
Экономический кризис? Соратница Тимошенко пришла в Раду с сумочкой за более чем полсотни тыс. грн
Экономический кризис? Соратница Тимошенко пришла в Раду с сумочкой за более чем полсотни тыс. грн
Видео
Все видео
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Жена Зеленского в видеоролике заговорила о "ментальных различиях"
Жена Зеленского в видеоролике заговорила о "ментальных различиях"
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Зеленский предупредил о шокирующих последствиях быстрого снятия карантина
Зеленский предупредил о шокирующих последствиях быстрого снятия карантина
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
Интервью
1/5
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1386
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1161
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3735
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2619
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1593
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2020
Просмотров: 1134
Так не буває
Наша багатоповерхівка височить над приватним сектором. Перші тижні на карантині із заздрістю зиркаю з балкона, як тамтешня дітвора ганяє м'яч у ...
четверг, 07 мая 2020 12:07

МОЗ имеет четкий план реформирования медицины - эксперт

  Комментировать
МОЗ имеет четкий план реформирования медицины - эксперт
Политэксперт Владимир Воля: "Президент Зеленский и министр Степанов судя по всему определились как двигаться дальше в сфере медицины"

Министерство здравоохранения имеет четкий план дальнейшего реформирования медицинской отрасли.

Такое мнение высказал на своей странице Facebook политический эксперт Владимир Воля.

"Обсуждение медицинской реформы вышло наконец-то на новый уровень. И очевидно, что теперь у МОЗа есть четкий план, как реформировать медицину, который значительно отличается от того, что нам пытались продать последние несколько лет", - отмечает эксперт.

"Президент Зеленский и министр Степанов судя по всему определились как двигаться дальше в сфере медицины. Их главный месседж - не допустить утечки врачей за границу, а максимально удержать их здесь", - считает Владимир Воля.

Чтобы не допустить массового увольнения врачей и утечки медработников за границу, государство планирует повысить медикам зарплаты, а тех, кто все же попадает под сокращения - переобучить и переквалифицировать.

"Это то, что вполне можно назвать цивилизованным подходом", - уверен Воля.

Он предположил, что такой подход к реформированию отечественной медицины, скорее всего, найдет поддержку среди украинцев.

"Так что учитывая, что медицинская тема из-за эпидемии сейчас в тренде, переосмысление медицинской реформы и ее внедрение сыграет на руку Зеленскому на местных выборах и подтянет рейтинги "Слуги народа", - подытожил он.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «МОЗ имеет четкий план реформирования медицины - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Украинский меценат погиб на российском вокзале

Открыли первый в мире памятник Ивану Мазепе

Город накрыло раскаленным пеплом

Националистов судили на показательном процессе

Шедевр похитили за 50 секунд

В Украине появились 200 000 одной монетой

Поляки и украинцы провели в Киеве военный парад

Россия и Япония обменялись территориями

На звание изобретателя радио посягнул еще один ученый

Начали изготавливать новый вид взрывчатки

Самое читаемое
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
 1 Просмотров: 32499
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
20
 Просмотров: 30699
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
9
 Просмотров: 13419
В российском городе умер украинский узник
В российском городе умер украинский узник
 1 Просмотров: 11880
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
7
 Просмотров: 8748
Политика
Медведчук, Бойко, Кива и Рабинович проведут свой собственный парад на 9 мая с ветеранами и соцпакетами
Медведчук, Бойко, Кива и Рабинович проведут свой собственный парад на 9 мая с ветеранами и соцпакетами Просмотров: 18
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
4
 Просмотров: 6399
Медведчук и "1+1" распространяют российский фейк о коронавирусе - Госдеп США
Медведчук и "1+1" распространяют российский фейк о коронавирусе - Госдеп США 1 Просмотров: 1521
Стала известна зарплата Зеленского за год президентства
Стала известна зарплата Зеленского за год президентства 1 Просмотров: 1908
Катар предложил помощь Украине в борьбе с Covid-19
Катар предложил помощь Украине в борьбе с Covid-19 Просмотров: 333
Больше всего комментируют
7
Украинцам планируют поднять цены на электроэнергию: подробности
6
В ОП рассказали об "оружии" Зеленского, которое он часто использует
6
Усик и Ломаченко поучаствовали в российской пропаганде
5
Почему в Зеленского держится высокий рейтинг
4
У Зеленского вновь заговорили о представителях Донбасса
Голосов: 16270
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua