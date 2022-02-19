Коронавирус в Украине: в каких регионах больше всего заболеваний

За последние сутки в Украине обнаружили 31 125 новых больных коронавирусом. Среди них – 2 611 детей и 765 медработников.
Больше новых случаев в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях, сообщает Минздрав.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 4 703 323 человека. Умерли 104 366 пациентов, из них 260 – за последние сутки. Выздоровели 3 926 496 человек, за последние сутки – 30 487.
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67 636 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 17 783 человека, вторую дозу – 29 476 человек, дополнительную дозу получили 498 человек, бустерную дозу – 19 879 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 15 667 268 человек, из них получили первую дозу – 15 667 266 человек, получили две дозы – 15 100 993 человека, получили дополнительную дозу – 26 339 человек, бустерную дозу – 656 080 человек. В общей сложности проведено 31 450 678 прививок.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 4391;
Винницкая область – 596;
Волынская область – 949;
Днепропетровская область – 2523;
Донецкая область – 1564;
Житомирская область – 1373;
Закарпатская область – 419;
Запорожская область – 1295;
Ивано-Франковская область – 469;
Киевская область – 1257;
Кировоградская область – 418;
Луганская область – 682;
Львовская область – 911;
Николаевская область – 1349;
Одесская область – 2657;
Полтавская область – 1346;
Ровенская область – 734;
Сумская область – 967;
Тернопольская область – 560;
Харьковская область – 2096;
Херсонская область – 987;
Хмельницкая область – 898;
Черкасская область – 1280;
Черновицкая область – 338;
Черниговская область – 1066.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
В Украине зафиксировали новый вариант Covid-штамма Omicron - BA.2. Сейчас регистрируют лишь единичные случаи, но подтип инфекции вызывает обеспокоенность.
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