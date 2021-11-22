Коронавирус в Украине: где обнаружили больше всего больных

В одной из больниц в Кривом Роге на Днепропетровщине. Фото: @moz.ukr

В Украине за минувшие сутки, 21 ноября, зафиксировали 7464 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Из инфицированных – 579 детей, 74 медработника.

Госпитализировали 2501 человека, умерли 326 человек, выздоровели 10 540 человек.

В воскресенье полностью вакцинировались от Covid-19 70 444 человека, одну дозу получили 29 382.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве и Львове школьники пошли за парты

Больше всего больных обнаружили в Днепропетровской области – 864, Николаевской (655), Одесской (451), Запорожской (446) и Донецкой (402) областях.

В Киеве за минувшие сутки инфицировались 358 человек.

Летальных случаев больше всего в Днепропетровской (59), Харьковской (39), Запорожской (35) и Одесской (28) областях. В столице от Covid-19 умерли 32 человека.

В красной зоне карантина находятся 18 областей и Киев. Области смогут начать выходить из красной зоны уже на этой неделе, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.