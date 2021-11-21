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воскресенье, 21 ноября 2021 11:12

Красных регионов больше всего: Минздрав обновил карантинные зоны

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Красных регионов больше всего: Минздрав обновил карантинные зоны
Большинство областей находятся в красной зоне. Фото: Униан

На 20 ноября в красной зоне карантина остаются 18 областей и город Киев.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

В красной зоне – Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области и столица.

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На оранжевом уровне эпиднебезопасности находятся Закарпатская, Полтавская и Харьковская области. На желтом – Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая.

Самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 (относительно количества населения) зафиксировали на Николаевщине и Полтавщине.

Загруженность оборудованных кислородом коек по стране сейчас составляет 54,2%

В течение недели в Украине фиксируют постепенное уменьшение количества инфицированных заражений. 20 ноября в стране обнаружили 10,6 тыс. новых случаев, умерли 377 украинцев.

19 ноября новых случаев было более 18 тысяч, смертей – 664. 18 ноября в Украине фиксировали 20 тысяч новых заражений коронавирусом и 725 смертей от него.

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Дата
21
ноября

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