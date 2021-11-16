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вторник, 16 ноября 2021 12:16

Ляшко озвучил оптимистический прогноз сужения красной зоны

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Ляшко озвучил оптимистический прогноз сужения красной зоны
выход областей из красной зоны возможен на следующей неделе. Фото: pixabay.com

Регионы Украины смогут начать выходить из красной зоны карантина на следующей неделе.

Такой прогноз озвучил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 16 ноября.

"Начало выхода областей с красного уровня эпиднебезопасности можно ожидать на следующей неделе. Есть ряд областей, в которых уменьшился процент заболеваемости, выписки стабильно начали преобладать над госпитализациями. Также снизился и процент занятых коек с кислородом", - сказал Ляшко.

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Он отметил, что с начала введения красного уровня эпидопасности в первом регионе - Херсонской области - прошло 30 дней. Это практически то же время, установленное на прошедшей волне коронавируса.

"То есть вовремя введенные карантинные ограничения позволили нам идти по среднестатистическим темпам", - резюмировал Ляшко.

По состоянию на 16 ноября в красной зоне карантина находится Киев и 17 областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Черкасская и Волынская области. В желтой зоне всего две области.

Украине вторую неделю подряд стабильна ситуация с заболеваемостью Covid-19. Если положительная динамика сохранится, два красных региона могут перейти в желтую зону, заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

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Дата
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