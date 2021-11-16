Коронавирус убил рекордное количество украинцев за сутки

В Украине за сутки – 16 308 новых случаев коронавируса. Умерли 838 больных. Фото: pixabay.com

За прошлые сутки, 15 ноября, выявили 16 308 новых случаев коронавируса. Из них детей – 1168, медработников – 327.

Умерли 838 больных. Это больше всего с начала пандемии в Украине. Выздоровели 21 914 человек, сообщила пресс-служба "Коронавируса в регионах".

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных Covid-случаев было зарегистрировано в Днепропетровской (1635), Одесской (1549), Запорожской (1084), Полтавской (1000) областях и Киеве (1481).

"88, 2 процента госпитализированных с Covid-19 на прошлой неделе – не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", – отметили в Минздраве.

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Всего в Украине за все время пандемии заболели 3244749 человек. От осложнений болезни скончались 77 985 пациентов. Вылечились – 2 664 373 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1481 случай;

Винницкая область – 619 случаев;

Волынская область – 627 случаев;

Днепропетровская область – 1635 случаев;

Донецкая область – 736 случаев;

Житомирская область – 301 случай;

Закарпатская область – 379 случаев;

Запорожская область – 1084 случая;

Ивано-Франковская область – 325 случаев;

Киевская область – 754 случая;

Кировоградская область – 127 случаев;

Луганская область – 337 случаев;

Львовская область – 770 случаев;

Николаевская область – 842 случая;

Одесская область – 1549 случаев;

Полтавская область – 1000 случаев;

Ривненская область – 653 случая;

Сумская область – 387 случаев;

Тернопольская область – 280 случаев;

Харьковская область – 547 случаев;

Херсонская область – 153 случая;

Хмельницкая область – 387 случаев;

Черкасская область – 762 случая;

Черновицкая область – 247 случаев;

Черниговская область – 326 случаев.

Президент Владимир Зеленский пообещал 1 тыс. грн вакцинированным обеими дозами от Covid-19. Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзал, посещение кинотеатров, театров и т.п. или купить билеты для путешествий внутри страны, сказал он в обращении. Деньги можно будет получить через приложение "Дія". Программа начнётся 19 декабря. На нее выделят 3 млрд грн.