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вторник, 16 ноября 2021 08:45

Коронавирус убил рекордное количество украинцев за сутки

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Коронавирус убил рекордное количество украинцев за сутки
В Украине за сутки – 16 308 новых случаев коронавируса. Умерли 838 больных. Фото: pixabay.com

За прошлые сутки, 15 ноября, выявили 16 308 новых случаев коронавируса. Из них детей – 1168, медработников – 327.

Умерли 838 больных. Это больше всего с начала пандемии в Украине. Выздоровели 21 914 человек, сообщила пресс-служба "Коронавируса в регионах".

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных Covid-случаев было зарегистрировано в Днепропетровской (1635), Одесской (1549), Запорожской (1084), Полтавской (1000) областях и Киеве (1481).

"88, 2 процента госпитализированных с Covid-19 на прошлой неделе – не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", – отметили в Минздраве.

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Всего в Украине за все время пандемии заболели 3244749 человек. От осложнений болезни скончались 77 985 пациентов. Вылечились – 2 664 373 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1481 случай;
Винницкая область – 619 случаев;
Волынская область – 627 случаев;
Днепропетровская область – 1635 случаев;
Донецкая область – 736 случаев;
Житомирская область – 301 случай;
Закарпатская область – 379 случаев;
Запорожская область – 1084 случая;
Ивано-Франковская область – 325 случаев;
Киевская область – 754 случая;
Кировоградская область – 127 случаев;
Луганская область – 337 случаев;
Львовская область – 770 случаев;
Николаевская область – 842 случая;
Одесская область – 1549 случаев;
Полтавская область – 1000 случаев;
Ривненская область – 653 случая;
Сумская область – 387 случаев;
Тернопольская область – 280 случаев;
Харьковская область – 547 случаев;
Херсонская область – 153 случая;
Хмельницкая область – 387 случаев;
Черкасская область – 762 случая;
Черновицкая область – 247 случаев;
Черниговская область – 326 случаев.

Президент Владимир Зеленский пообещал 1 тыс. грн вакцинированным обеими дозами от Covid-19. Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзал, посещение кинотеатров, театров и т.п. или купить билеты для путешествий внутри страны, сказал он в обращении. Деньги можно будет получить через приложение "Дія". Программа начнётся 19 декабря. На нее выделят 3 млрд грн.

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