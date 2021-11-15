В Украине обновили карантинные зоны

В Украине сократили желтую зону карантинных ограничений.

В этой зоне опять две области – Кировоградская и Тернопольская, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

"15 ноября Закарпатская область приобрела признаки оранжевого уровня, туда также входят Винницкая, Полтавская, Харьковская и Черновицкая области", - говорится в сообщении.

Автор: moz.gov.ua Оранжевую зону карантина расширили

Красными остаются Киев и еще 17 регионов: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ривненская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Черкасская и Волынская области.

Ограничения красной зоны предусматривают запрет работы ресторанов, ТРЦ, рынков, спортзалов, бассейнов, фитнес-центров, заведений культуры и массовых мероприятий. Работа учебных заведений разрешается при наличии вакцинации у 100% педагогов.

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10 802 новых случая Covid-19 обнаружили в Украине за последние сутки. В частности, заболели 764 ребенка и 132 медработника. В больницы попали 2798 пациентов, выздоровели – 11 219, умерли 442.