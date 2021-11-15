Коронавирус за сутки убил 442 человека

За все время пандемии коронавируса в Украине заболели более 3,2 млн человек. Фото: t.me/KyivCityOfficial

10 802 новых случаев Covid-19 обнаружили в Украине за последние сутки. В частности, заболели 764 ребенка и 132 медработника.

В больницы попали 2798 пациентов, выздоровели – 11 219, умерли 442. Такие данные по состоянию на утро 15 ноября сообщает Минздрав.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (987), Одесской (901), Николаевской (844), Харьковской (829) и Запорожской (737) областях.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 449 случаев;

Винницкая область – 608 случаев;

Волынская область – 359 случаев;

Днепропетровская область – 987 случаев;

Донецкая область – 542 случая;

Житомирская область – 380 случаев;

Закарпатская область – 191 случай;

Запорожская область – 737 случаев;

Ивано-Франковская область – 305 случаев;

Киевская область – 420 случаев;

Кировоградская область – 91 случай;

Луганская область – 49 случаев;

Львовская область – 537 случаев;

Николаевская область – 844 случая;

Одесская область – 901 случай;

Полтавская область – 559 случаев;

Ривненская область – 184 случая;

Сумская область – 306 случаев;

Тернопольская область – 224 случая;

Харьковская область – 829 случаев;

Херсонская область – 135 случаев;

Хмельницкая область – 314 случаев;

Черкасская область – 359 случаев;

Черновицкая область – 159 случаев;

Черниговская область – 333 случая.

За все время пандемии в Украине заболели 3 228 441 человек, выздоровели – 2 642 459, умерли – 77147.

Красными зонами карантинных ограничений остаются Киев и еще 17 регионов: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ривненская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Черкасская и Волынская области. Ограничения красной зоны предполагают запрещение работы ресторанов, ТРЦ, рынков, массовых мероприятий. Работа учебных заведений разрешается при вакцинации у 100% педагогов.