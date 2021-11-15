Коронавирус за сутки убил 442 человека

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
Просмотров: 1188
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
1 Просмотров: 1665
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
Просмотров: 1791
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
1 Просмотров: 5589
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
Просмотров: 1845
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
3 Просмотров: 2907
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Просмотров: 1980
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
Просмотров: 414
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
Просмотров: 3699
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
Просмотров: 1530
Фото
Все фото
20
5
14
5
5
Очереди, пьянство и бедность. Как выживали люди в последние месяцы СССР
Очереди, пьянство и бедность. Как выживали люди в последние месяцы СССР
День ангела 14 ноября: кого поздравлять с именинами
День ангела 14 ноября: кого поздравлять с именинами
Корабли Украины и НАТО провели &quot;операцию&quot; в Черном море: впечатляющие фото
Корабли Украины и НАТО провели "операцию" в Черном море: впечатляющие фото
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Полиция задержала банду воров-&quot;медвежатников&quot;
Полиция задержала банду воров-"медвежатников"
Видео
Все видео
14 ноября чтят память целителей Космы и Дамиана
14 ноября чтят память целителей Космы и Дамиана
Церковный праздник: кому сегодня молиться, чтобы защитить дом от пожаров
Церковный праздник: кому сегодня молиться, чтобы защитить дом от пожаров
Киевский концерт британского музыканта Стивена Ридли в третий раз перенесли - он выступил под открытым небом
Киевский концерт британского музыканта Стивена Ридли в третий раз перенесли - он выступил под открытым небом
На съемках шоу задержали "сваху", завозившую в Украину нелегалов
На съемках шоу задержали "сваху", завозившую в Украину нелегалов
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
Интервью
1/5
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 819
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 6786
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 2241
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9603
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1233
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
12 ноября 2021
Просмотров: 378
Тріщини часу
Уявіть: ви високо в горах, ідете вузенькими стежками, ризикуючи зірватись у провалля. Ліворуч бачите смужку горизонту з ледь видними контурами ...
понедельник, 15 ноября 2021 08:17

Коронавирус за сутки убил 442 человека

  Комментировать
Коронавирус за сутки убил 442 человека
За все время пандемии коронавируса в Украине заболели более 3,2 млн человек. Фото: t.me/KyivCityOfficial

10 802 новых случаев Covid-19 обнаружили в Украине за последние сутки. В частности, заболели 764 ребенка и 132 медработника.

В больницы попали 2798 пациентов, выздоровели – 11 219, умерли 442. Такие данные по состоянию на утро 15 ноября сообщает Минздрав.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (987), Одесской (901), Николаевской (844), Харьковской (829) и Запорожской (737) областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Дії" появился сертификат для переболевших коронавирусом

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 449 случаев;
Винницкая область – 608 случаев;
Волынская область – 359 случаев;
Днепропетровская область – 987 случаев;
Донецкая область – 542 случая;
Житомирская область – 380 случаев;
Закарпатская область – 191 случай;
Запорожская область – 737 случаев;
Ивано-Франковская область – 305 случаев;
Киевская область – 420 случаев;
Кировоградская область – 91 случай;
Луганская область – 49 случаев;
Львовская область – 537 случаев;
Николаевская область – 844 случая;
Одесская область – 901 случай;
Полтавская область – 559 случаев;
Ривненская область – 184 случая;
Сумская область – 306 случаев;
Тернопольская область – 224 случая;
Харьковская область – 829 случаев;
Херсонская область – 135 случаев;
Хмельницкая область – 314 случаев;
Черкасская область – 359 случаев;
Черновицкая область – 159 случаев;
Черниговская область – 333 случая.

За все время пандемии в Украине заболели 3 228 441 человек, выздоровели – 2 642 459, умерли – 77147.

Красными зонами карантинных ограничений остаются Киев и еще 17 регионов: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ривненская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Черкасская и Волынская области.

Ограничения красной зоны предполагают запрещение работы ресторанов, ТРЦ, рынков, массовых мероприятий. Работа учебных заведений разрешается при вакцинации у 100% педагогов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус за сутки убил 442 человека». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
ноября

Изобретатель безопасной бритвы стал миллионером

Самое читаемое
В России мужчина умер после циничной шутки врача
В России мужчина умер после циничной шутки врача 1 Просмотров: 15147
Футболист &quot;Динамо&quot; рассказал, как Зеленский был готов работать у него всю ночь
Футболист "Динамо" рассказал, как Зеленский был готов работать у него всю ночь Просмотров: 12924
Спрашивает мертв ли и хочет к матери: рассказали о состоянии 5-летнего, потерявшего в ДТП родителей
Спрашивает мертв ли и хочет к матери: рассказали о состоянии 5-летнего, потерявшего в ДТП родителей Просмотров: 7848
Очереди, пьянство и бедность. Как выживали люди в последние месяцы СССР
Очереди, пьянство и бедность. Как выживали люди в последние месяцы СССР
20
 Просмотров: 6750
Гороскоп на 15-21 ноября: какие неожиданности готовит неделя с лунным затмением
Гороскоп на 15-21 ноября: какие неожиданности готовит неделя с лунным затмением
 Просмотров: 6507
Общество
Неделя начнется с резкого похолодания
Неделя начнется с резкого похолодания Просмотров: 225
Гороскоп на 15 ноября: чьи заработки неожиданно возрастут
Гороскоп на 15 ноября: чьи заработки неожиданно возрастут
 Просмотров: 1152
Житомирская область готова усилить границу резервистами
Житомирская область готова усилить границу резервистами Просмотров: 162
Погода на Новый Год и Рождество удивит украинцев
Погода на Новый Год и Рождество удивит украинцев Просмотров: 1791
Народные приметы 15 ноября: на улице быстро потеплеет, если сегодня пасмурно
Народные приметы 15 ноября: на улице быстро потеплеет, если сегодня пасмурно Просмотров: 234
Больше всего комментируют
20
"Слуга народа" купил джип премиум класса за 1,1 млн грн
11
На украинские YouTube-каналы, противодействующие роспропаганде, пошли атаки
5
Бывший соратник Зеленского: Уже пора думать об Украине после Зе
4
Антиукраинский телеканал Мураева "тепло" встретили в Кропивницком
3
Разумкову уже не нравится сериал "Слуга народа"
Голосов: 57528
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть