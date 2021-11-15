Коронавирус за сутки убил 442 человека

10 802 новых случаев Covid-19 обнаружили в Украине за последние сутки. В частности, заболели 764 ребенка и 132 медработника.
В больницы попали 2798 пациентов, выздоровели – 11 219, умерли 442. Такие данные по состоянию на утро 15 ноября сообщает Минздрав.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (987), Одесской (901), Николаевской (844), Харьковской (829) и Запорожской (737) областях.
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Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 449 случаев;
Винницкая область – 608 случаев;
Волынская область – 359 случаев;
Днепропетровская область – 987 случаев;
Донецкая область – 542 случая;
Житомирская область – 380 случаев;
Закарпатская область – 191 случай;
Запорожская область – 737 случаев;
Ивано-Франковская область – 305 случаев;
Киевская область – 420 случаев;
Кировоградская область – 91 случай;
Луганская область – 49 случаев;
Львовская область – 537 случаев;
Николаевская область – 844 случая;
Одесская область – 901 случай;
Полтавская область – 559 случаев;
Ривненская область – 184 случая;
Сумская область – 306 случаев;
Тернопольская область – 224 случая;
Харьковская область – 829 случаев;
Херсонская область – 135 случаев;
Хмельницкая область – 314 случаев;
Черкасская область – 359 случаев;
Черновицкая область – 159 случаев;
Черниговская область – 333 случая.
За все время пандемии в Украине заболели 3 228 441 человек, выздоровели – 2 642 459, умерли – 77147.
Красными зонами карантинных ограничений остаются Киев и еще 17 регионов: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ривненская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Черкасская и Волынская области.
Ограничения красной зоны предполагают запрещение работы ресторанов, ТРЦ, рынков, массовых мероприятий. Работа учебных заведений разрешается при вакцинации у 100% педагогов.
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