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воскресенье, 14 ноября 2021 12:15

Еще одна область оказалась в шаге от красной зоны

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Винницкая область по показателям количества новых Covid-госпитализаций и случаев коронавирусной болезни приблизилась к переходу в красную зону карантина.

Эти показатели в Винницкой области превышены уже четыре дня подряд, свидетельствуют данные Минздрава. В желтую зону входят Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская области.

"По состоянию на 14 ноября в оранжевой зоне - Винницкая, Полтавская, Харьковская и Черновицкая области", - говорится в сообщении.

Автор: moz.gov.ua
  Карта карантина в Украине
Карта карантина в Украине

Красными остаются Киев и еще 17 регионов: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Черкасская и Волынская области.

Ограничения красной зоны предусматривают запрет работы ресторанов, ТРЦ, рынков, массовых мероприятий. Работа учебных заведений разрешается при наличии вакцинации у 100% педагогов.

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В Украине за сутки 13 ноября зафиксировали 14 490 новых подтвержденных случаев Covid-19. Среди больных – 1069 детей, 135 медработников, летальных исходов – 403.

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Дата
14
ноября

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