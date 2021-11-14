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воскресенье, 14 ноября 2021 09:54

Коронавирус: в Украине за сутки заболело более 1000 детей

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Коронавирус: в Украине за сутки заболело более 1000 детей
Сообщили свежую статистику коронавируса в Украине. Фото: slovoidilo

В Украине за сутки 13 ноября было зафиксировано 14 490 новых подтвержденных случаев Covid-19.

Среди больных – 1069 детей, 135 медработников, летальных исходов – 403. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1630), Харьковской (1050), Запорожской (1029), Одесской (979) и Донецкой (793) областях.

В то же время выздоровели 11 146 человек.

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В Минздраве отметили, что 91,1% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе – невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины. Учитывая это, украинцев призывают защитить себя от вируса и привиться.

Во время международной выставки в китайском городе Хайкоу презентовали первую в мире вакцину против коронавируса, которую вводят ингаляционным способом. Отмечается, что такую ​​вакцину нужно вдыхать через рот.

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Дата
14
ноября

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