Коронавирус в мире: заражено более 102 млн человек

За все время в мире выявлено более - 102 миллионов человек больных коронавирусом. Фото: pexels-edward-jenne

По состоянию на 30 января в мире зарегистрировано 194 147 новых случаев заражения COVID-19 за все время более 102 миллионов.

Об этом сообщает СНБО.

Сейчас всего в мире диагностировано 102 032 599 случаев заражения коронавирусом, 56 385 480 больных уже вылечились. Подтверждено 2 205 476 смертей от COVID-19.

Лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является США - 25 932 791, Индия - 10 733 130 и Бразилия - 9 118 513. Украина сейчас на 17-м месте.

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