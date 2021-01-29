Зеленский утвердил закон для ковид-вакцинации

Препарат не должен быть разработан в государстве-агрессора. Фото: glavcom.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет начать вакцинацию украинцев от коронавируса в экстренном режиме.

Так, в Украине смогут быстро зарегистрировать ковид-вакцину, если ее экстренное применение позволили в США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде, Китае, Индии или Евросоюзе, сообщает пресс-служба ОП.

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Также разрешается регистрация вакцин, которые переквалифицировала ВОЗ. Предполагается, что лекарственное средство не должно быть разработан в государстве-агрессора. Речь идет о России.

Министерство здравоохранения представило календарный план бесплатной ковид-вакцинации украинцев. До конца года прививки получат 14,4 млн граждан различных категорий.