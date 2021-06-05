Коронавирус спадает: свежая статистика

За последние сутки в Украине обнаружили 1897 новых больных коронавирусом. В частности, заболели 91 ребенок и 65 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (497), Киевской (160), Запорожской (138), Днепропетровской (128) и Харьковской (116) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 213 580 человека. Умерли 51 140 пациентов, из них 86 - за последние сутки. Выздоровели 2 088 712 украинцев, за последние сутки - 8330, сообщает Минздрав.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев - 497 случаев;

Винницкая область - 35 случаев;

Волынская область - 47 случаев;

Днепропетровская область - 128 случаев;

Донецкая область - 56 случаев;

Житомирская область - 39 случаев;

Закарпатская область - 50 случаев;

Запорожская область - 138 случаев;

Ивано-Франковская область - 25 случаев;

Киевская область - 160 случаев;

Кировоградская область - 22 случая;

Луганская область - 25 случаев;

Львовская область - 98 случаев;

Николаевская область - 72 случая;

Одесская область - 49 случаев;

Полтавская область - 23 случая;

Ровенская область - 62 случая;

Сумская область - 39 случаев;

Тернопольская область - 40 случаев;

Харьковская область - 116 случаев;

Херсонская область - 37 случаев;

Хмельницкая область - 34 случая;

Черкасская область - 54 случая;

Черновицкая область - 36 случаев;

Черниговская область - 15 случаев.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Украине впервые проведут исследования, чтобы определить, какой процент населения имеет антитела к Covid-19. Полевой этап исследования стартует 7 июня и продлится в различных регионах в течение 4-6 недель в зависимости от размера и скорости набора выборки.

К исследованию привлекут около 9 тыс. человек со всей Украины, которых выберут случайным образом. Участие является добровольным и анонимным, но приобщиться к исследованию по собственному желанию нельзя. Люди, которые уже получили прививки, также будут исключены из исследования.