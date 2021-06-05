Коронавирус спадает: свежая статистика

За последние сутки в Украине обнаружили 1897 новых больных коронавирусом. В частности, заболели 91 ребенок и 65 медработников.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (497), Киевской (160), Запорожской (138), Днепропетровской (128) и Харьковской (116) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 213 580 человека. Умерли 51 140 пациентов, из них 86 - за последние сутки. Выздоровели 2 088 712 украинцев, за последние сутки - 8330, сообщает Минздрав.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев - 497 случаев;
Винницкая область - 35 случаев;
Волынская область - 47 случаев;
Днепропетровская область - 128 случаев;
Донецкая область - 56 случаев;
Житомирская область - 39 случаев;
Закарпатская область - 50 случаев;
Запорожская область - 138 случаев;
Ивано-Франковская область - 25 случаев;
Киевская область - 160 случаев;
Кировоградская область - 22 случая;
Луганская область - 25 случаев;
Львовская область - 98 случаев;
Николаевская область - 72 случая;
Одесская область - 49 случаев;
Полтавская область - 23 случая;
Ровенская область - 62 случая;
Сумская область - 39 случаев;
Тернопольская область - 40 случаев;
Харьковская область - 116 случаев;
Херсонская область - 37 случаев;
Хмельницкая область - 34 случая;
Черкасская область - 54 случая;
Черновицкая область - 36 случаев;
Черниговская область - 15 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В Украине впервые проведут исследования, чтобы определить, какой процент населения имеет антитела к Covid-19. Полевой этап исследования стартует 7 июня и продлится в различных регионах в течение 4-6 недель в зависимости от размера и скорости набора выборки.
К исследованию привлекут около 9 тыс. человек со всей Украины, которых выберут случайным образом. Участие является добровольным и анонимным, но приобщиться к исследованию по собственному желанию нельзя. Люди, которые уже получили прививки, также будут исключены из исследования.
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