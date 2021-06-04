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пятница, 04 июня 2021 18:47

В Украине начинают исследование реального распространения Covid-19

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В Украине начинают исследование реального распространения Covid-19
В Украине проведут исследования реального распространения Covid-19. Фото: phc.org.ua

В Украине впервые проведут исследования, чтобы определить, какой процент населения имеет антитела к Covid-19. Полевой этап исследования стартует 7 июня и продлится в различных регионах в течение 4-6 недель в зависимости от размера и скорости набора выборки.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

"Цель нового исследования - получить данные, которые представляют все население Украины, независимо от того, был ли диагноз установлен ранее", - пояснили в пресс-службе ЦОЗ.

К исследованию привлекут около 9 тыс. человек со всей Украины, которых выберут случайным образом. Участие является добровольным и анонимным, но приобщиться к исследованию по собственному желанию нельзя. Люди, которые уже получили прививки, также будут исключены из исследования.

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Предусмотрен забор образцов крови из вены с последующим определением антител класса IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 как признаки перенесенной ранее инфекции, а также проведения опроса непосредственно в домохозяйствах. Забор крови и опросы будут проводиться мобильными бригадами, сформированными региональными командами исследования.

Анализ ответов на вопрос в комбинации с результатами лабораторных исследований позволит получить ответы на актуальные вопросы, в частности, следующие:

• Сколько людей на самом деле переболело Covid-19 за первый год пандемии?
• Попали эти люди к врачам и в официальную статистику?
• Знают ли они сами, что болели?
• Насколько охвачено лабораторными анализами население Украины?
• Какое поведение или другие особенности связаны с риском заражения?

Такие исследования рекомендованы ВОЗ. Многие страны мира провели их в 2020 году, а некоторые планируют повторно в нынешнем. Исследование рекомендуется проводить после прохождения пика заболеваемости, но они полезны на любом этапе пандемии.

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В Украине исследования проводит Министерство здравоохранения по поручению Совета национальной безопасности и обороны, а финансируют Всемирный банк и Общество Красного Креста Украины.

К проведению исследования также привлечены департаменты здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций, учреждения здравоохранения и отдельные медицинские работники. ЦОЗ будет координировать исследования на всех этапах.

Результаты исследования будут использованы для определения реальных масштабов распространения коронавирусной болезни. Ожидается, что это будет способствовать рациональному планированию дальнейших противоэпидемических и профилактических мероприятий.

За последние сутки в Украине обнаружили 2266 новых больных коронавирусом. В частности, заболели 82 ребенка и 20 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 211 683 человека. Умерли 51 054 пациента, из них 95 – за последние сутки. Выздоровели 2 080 382 украинца, за последние сутки – 8291, сообщает Минздрав.

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04
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