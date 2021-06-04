Коронавирус больше всего бьет по Киеву. Что с другими регионами

За последние сутки в Украине обнаружили 2266 новых больных коронавирусом. В частности, заболели 82 ребенка и 20 медработников.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 211 683 человека. Умерли 51 054 пациента, из них 95 – за последние сутки. Выздоровели 2 080 382 украинца, за последние сутки – 8291, сообщает Минздрав.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 566 случаев;
Винницкая область - 22 случая;
Волынская область - 75 случаев;
Днепропетровская область - 156 случаев;
Донецкая область - 79 случаев;
Житомирская область - 49 случаев;
Закарпатская область - 8 случаев;
Запорожская область - 230 случаев;
Ивано-Франковская область - 26 случаев;
Киевская область - 145 случаев;
Кировоградская область - 15 случаев;
Луганская область - 24 случая;
Львовская область - 81 случай;
Николаевская область - 79 случаев;
Одесская область - 79 случаев;
Полтавская область - 41 случай;
Ровенская область - 105 случаев;
Сумская область - 70 случаев;
Тернопольская область - 33 случая;
Харьковская область - 60 случаев;
Херсонская область - 64 случая;
Хмельницкая область - 51 случай;
Черкасская область - 61 случай;
Черновицкая область - 54 случая;
Черниговская область - 93 случая.
Лаборатории сделали 61 321 тест на коронавирус: методом ПЦР - 28 696, ИФА - 11 858. Также сделали 20 767 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в стране провели более 10,2 млн ПЦР-тестирований.
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В дополнение к 60 млн доз вакцины AstraZeneca, которыми США решили поделиться с миром, администрация президента Джо Байдена приняла решение отправить в бедные страны не менее 20 млн доз вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.
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