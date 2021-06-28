Коронавирус "косит" россиян. Два города установили абсолютные рекорды смертности

Москва и Петербург обновили абсолютные рекорды по числу смертей от Covid. Фото: УНИАН

За прошедшие сутки, 27 июня, в двух городах России от коронавируса умерли 234 человека. Из них 124 в Москве и 110 в Санкт-Петербурге.

Всего за последние сутки жертвами Covid-19 в РФ стали 611 человек, диагностировали заболевание в 21 650, пишет РБК.

Количество умерших в Москве от Covid-19 в четвертый раз стало рекордным. Прирост смертности в российской столице фиксируют с четверга. Воскресная статистика стало рекордной и среди всех регионов РФ с момента начала пандемии.

Абсолютным максимумом стало число жертв за сутки и в Петербурге.

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В России с новой силой распространяться эпидемия Covid. Специалисты связывают это с распространением в стране inамма "Дельта". Также большое количество больных этим штаммом отмечают в Великобритании, Индии и Португалии. Со 2 июля иностранцам и лицам без гражданства старше 12 лет, которые въезжают в Украину из этих стран или находились на их территории не менее семи дней в течение последних двух недель, надо будет сдать экспресс-тест на определение антигена коронавируса в пунктах пропуска на границе.