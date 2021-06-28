Штамм "Дельта" может вызвать новую волну коронавируса

Новый штамм приводит к увеличению смертности. Фото: Reuters

Штамм коронавируса "Дельта" может стать причиной новой волны пандемии в странах от Индонезии до России.

В богатых странах эпидемия пошла на спад благодаря вакцинации. В большинстве европейских стран количество инфицированных, госпитализированных и умерших от коронавируса снизилось до прошлогодних показателей, сообщает The Guardian.

Но Германия закрыла границы для граждан Португалии. Там более 70% новых случаев заражения приходится на "Дельту".

В испанском регионе Каталония зарегистрировали 20% случаев заражения новым штаммом. "Дельта" может начать доминировать в регионе в течение двух-четырех недель. То же самое ожидается в Греции.

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В Москве несколько дней подряд фиксируют рекорды смертности от коронавируса. Из-за "Дельты" правительства Австралии и Новой Зеландии усилили карантин. В Израиле снова ввели обязательное ношение масок в помещениях. Количество новых случаев коронавируса выросло на 25% по всей Африке.

Новый штамм коронавируса "Дельта" передается только через 5-10 с. Если находиться в течение этого времени рядом с зараженным, то высока вероятность заболеть Covid-19 с риском тяжелого протекания.