Когда щитовидная железа выходит из-под контроля: назвали основные симптомы

Главным симптомом заболевания щитовидной железы является отек шеи. ФОТО: www.aarp.org

Щитовидная железа обеспечивает организм гормонами, влияющими на работу практически всех его органов и систем. Эти вещества играют важную роль в психическом и физическом развитии, регулируют сопротивляемость против внешних раздражителей, контролируют скорость метаболизма и степень поглощения клетками кислорода. Изменение уровня этих гормонов сказывается на состоянии всего организма.

Основными заболеваниями щитовидной железы является гипо- и гипертиреоз. Для первого характерно снижение уровня ее гормонов, для второго — выработка их в избыточном количестве. Общим для этих заболеваний симптомом является дискомфорт и отек в области шеи. Также характерно появление хрипоты в голосе и трудностей с глотанием или дыханием. Может беспокоить повышенная чувствительность кожи на шее, пишет verywellhealth.

Объединяют гипо- и гипертиреоз также проблемы со зрением. Это такие, как размытость или раздвоение объектов, сухость или резь в глазах, слезотечение, покраснение глазных белков, повышенная чувствительность к свету и отек век. Общим является также ощущение "тумана в голове". Человек жалуется на забывчивость и запутанность мыслей. Ему становится сложно четко мыслить и концентрировать внимание на чем-то конкретном.

Другие симптомы:

1. Изменения в весе

При наличии гипотиреоза появляются лишние килограммы. Похудеть не удается, даже если повысить физическую активность и уменьшить потребление калорий.

Развитие гипертиреоза, наоборот, приводит к беспричинной потери веса. Набрать килограммы не удается, даже если изменить рацион и употреблять больше калорий.

2. Повышенная чувствительность к температуре

У людей с гипотиреозом обычно появляется нетерпимость к холоду. Гипертиреоз проявляет себя приливами жара. Человека начинает бросать в пот даже при нормальной температуре воздуха.

3. Хроническая усталость и проблемы со сном

Больные гипотиреозом просыпаются усталыми даже после 8 и более часов сна. Страдают от повышенной сонливости.

Людям с гипертиреозом, наоборот, сложно засыпать. Их сон прерывистой, потому просыпаются по несколько раз. На ночь у них возрастает раздражительность и учащается сердцебиение.

4. Ухудшение психического состояния

Для гипотиреоза характерно появление депрессии. Симптомы ее могут оставаться даже после приема антидепрессантов. При гипертиреозе обычно появляется несвойственная ранее раздражительность, беспокоят панические атаки.

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5. Проблемы с кожей и волосами

При наличии гипотиреоза кожа становится сухой. На ней появляются шелушение и загрубелости. Чаще всего на локтях и коленях. Ногти тоже тускнеют и ломаются. Волосы становятся сухими и ломкими. На ощупь обычно жесткое, начинают выпадать. Осыпаться могут верхние края бровей.

Признаком гипертиреоза является сильное выпадение волос. При этом выглядеть они могут полностью здоровыми. Кожа при такой болезни обычно имеет повышенную чувствительность. Может беспокоить зуд.

6. Желудочно-кишечные расстройства

Гипотиреоз может сопровождаться продолжительными запорами.

Для гипертиреоза характерна диарея.

7. Сбои менструального цикла

На гипотиреоз могут указывать сильные менструальные боли, появление во время месячных чрезмерного количества выделений и сокращение перерыва между менструациями.

При наличии гипертиреоза месячные обычно не такие болезненные. Продолжительность их сокращается. При этом перерывы между менструациями, наоборот, увеличиваются.

8. Боль в мышцах и суставах, особенно в руках и ногах

Гипертиреоз может проявляться болью или необычной слабостью в плечах, икрах, предплечьях, запястьях, пальцах рук и ног, голенях, лодыжках и ступнях.

При наличии гипотиреоза боль концентрируется в мышцах и суставах.

Ранее рассказали, что нарушения работы щитовидной железы может привести к бесплодию. Поэтому при наличии проблем с зачатием обследоваться стоит не только у гинеколога, но и у эндокринолога. В целом же для выявления причины бездетности брака проверяют обоих партнеров.