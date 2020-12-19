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суббота, 19 декабря 2020 15:47

Когда пациенты с Covid-19 могут покупать лекарства за свой счет

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Когда пациенты с Covid-19 могут покупать лекарства за свой счет
Процесс закупки препаратов медучреждением длительный, поэтому пациентам приходится покупать необходимое самому. Фото: pixabay

В государственных медучреждениях украинцев с коронавирусом лечат бесплатно. Пациентам самим приходится покупать лекарства только тогда, когда больница их не имеет.

Об этом говорит заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По ее словам, процесс закупки препаратов медучреждением длительный, поскольку в стране установлен жесткий контроль над приобретением лекарств за государственные деньги. Поэтому, если на момент госпитализации пациента в больнице отсутствуют медпрепараты, потому что идет их закупка, пациентов могут попросить купить нужное за свой счет.

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"Бывает такая ситуация: закончились медицинские препараты, чтобы их закупить есть определенная процедура тендеров и тому подобное. Больные же этого не ждут, больной сейчас, ему сейчас надо. Приходится говорить: "Пожалуйста, пойдите купите какие-то там себе лекарство". Но это временно" , - пояснила инфекционист.

Кроме того, Голубовская считает, что в вопросах распределения средств на медицинскую систему, руководители на местах могут направлять деньги на другие нужды области или региона. Поэтому, по ее мнению, решение о медицинской системе должны приниматься централизованно.

Во всем мире, не только в Украине, ситуация с коронавирусом напряженная, особенно в Северном полушарии. У нас она приближается к пику, сейчас один из самых сложных периодов.

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