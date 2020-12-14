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понедельник, 14 декабря 2020 13:17

Эпидемия в Украине приближается к пику - Голубовская

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Эпидемия в Украине приближается к пику - Голубовская
Украина сейчас находится в одном из самых тяжелых периодов пандемии коронавируса. Фото: pixabay

Во всем мире, не только в Украине, ситуация с коронавирусом напряженная, особенно в Северном полушарии.

У нас она приближается к пику, сейчас один из самых сложных периодов, заявила инфекционист Ольга Голубовская в интервью Obozrevatel.

"Мы в Украине находимся на пике огня. Сдержать эпидемию уже не можем, теперь нам надо спасать людей. Для них это самое важное, чтобы было куда лечь, чтобы их спасли и оказали медицинскую помощь", - сказала врач.

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Она утверждает, что Украина сейчас находится в одном из самых тяжелых периодов пандемии коронавируса.

"Но это касается не только Украины, но в целом и всех стран. Посмотрите, что происходит в США. Я когда читаю их возведения, мне кажется, там еще хуже, чем у нас. У них, наверное, втрое меньше больничных коек на 10 тысяч населения, чем у нас. Там больные лежат в больничных часовнях, в гаражах, где только есть какое-то помещение, все занято больными. Многие страны открыли стадионы - все так, как было 100 лет назад. Ничего не изменилось в противодействии таким болезням", - сказала инфекционист.

Украинцы стали делать меньше тестов на коронавирус. Министерство здравоохранения расширит перечень симптомов для бесплатного тестирования. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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