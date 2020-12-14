МЗ расширит перечень симптомов, при которых можно будет делать бесплатный тест на коронавирус.Фото:pixabay

Украинцы стали делать меньше тестов на коронавирус. Министерство здравоохранения расширит перечень симптомов для бесплатного тестирования.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"На прошлой неделе было выявлено 78 719 случаев заболевания коронавирусной болезни. На позапрошлой неделе было 89 322 случаи. На прошлой неделе было сделано методом ПЦР 244 391 тестирование - это меньше, чем было на позапрошлой неделе, где было 279 189. В больницах на госпитализации у нас на сегодня находятся 27 393 пациентов против 28 163 пациентов, которые были на позапрошлой неделе. Должен разъяснить, потому что сейчас многие говорят о количестве тестов, манипуляции со статистикой и так далее. У нас существенно уменьшилось количество людей, которые обращаются за тестированием, имеющие признаки коронавирусной болезни. Именно такой алгоритм у нас был", - сказал Степанов.

Министр пояснил, что в ведомстве изменили подходы к тестированию. Сейчас необходимо тестировать любых людей, которые имеют признаки респираторного заболевания. Также добавили экспресс-тесты - тесты на антиген, которыми тоже нужно тестировать людей.

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"Завтра будет соответствующий разъяснительный алгоритм: как люди могут пройти тестирование, в том числе и контактные больные, каким образом, где именно они могут сделать тесты. Для того, чтобы у нас увеличивалось количество тестирований и соответственно больше верифицировать наших ( больных) граждан и контактных больных. Мощности наших лабораторий мы существенно увеличили, нам надо расширить перечень граждан, которые имеют доступ к тестированию", - добавил Степанов.

Глава Минздрава отметил, что изменения алгоритма означает, что увеличится количество людей, которых государство будет тестировать бесплатно. Теперь будут делать тесты людям с признаками ОРЗ, ведь симптомы коронавирусной болезни отличаются у больных.

За последние сутки в Украине обнаружили 6451 нового больного коронавирусом. Из них детей - 355, медработников - 215. Всего, по состоянию на утро 14 декабря, имеем 900 666 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 15 247 летальных. 93 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 506 718 пациентов, из них за последние сутки - 5154, сообщает Минздрав.