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Когда карантин выходного дня покажет результаты

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Когда карантин выходного дня покажет результаты
Основной целью введения карантина выходного дня является снижение нагрузки на медицинскую систему. Фото: pixabaу

Ориентировочно через 2 недели станет ясно, насколько действенен карнатин выходного дня.

Основная цель его введения - снижение нагрузки на медицинскую систему, сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.

"Мы оценим действенность карантина выходного дня по динамике госпитализации. Это делается не по сегодняшним показателям. Надо, чтобы прошло хотя 10-14 дней. И после оценки того, как действует карантин выходного дня, мы будем предлагать следующие шаги и решения", - сказала Микичак.

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Она утверждает, что сегодня ни одна даже самая развитая экономика мира не справляется с коронавирусом, поэтому каждая страна выбирает пути решения передачи вируса от одного человека к другому, в частности введением ограничительных мер.

"Мы выбираем такой вариант ограничений, которие не убьют нашу хронически больную экономику. Мы понимаем, что если не будет работать экономика, то не смогут работать наши больницы, не будет возможности их профинансировать ", - отметила Микичак.

В Верховной Раде зарегистрировали постановление об отмене карантина выходного дня. Соответствующую рекомендацию парламент предоставляет Кабмину. Об этом заявила исполняющая обязанности главы Верховной Рады Елена Кондратюк в ходе заседания согласительного совета.

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