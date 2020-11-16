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понедельник, 16 ноября 2020 12:11

В Раде рассмотрят отмену карантина выходного дня

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В Раде рассмотрят отмену карантина выходного дня
В Раде зарегистрировали проект постановления об отмене карантина выходного дня. Фото: Укринформ

В Верховной Раде зарегистрировали постановление об отмене карантина выходного дня. Соответствующую рекомендацию парламент предоставляет Кабмину.

Об этом заявила исполняющая обязанности главы Верховной Рады Елена Кондратюк в ходе заседания согласительного совета, сообщает "РБК-Украина".

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"Кабинет министров обратился к так называемым неоднозначным решениям, которые ставят многих граждан в безвыходное положение. Именно поэтому сегодня под моим руководством зарегистрировали постановление о рекомендации правительству отменить карантин выходного дня", - подчеркнула она.

По словам представителя "Слуги народа" Александра Корниенка, они поддерживают рассмотрение постановлений, касающихся карантина на заседании 17 ноября, но еще будут определяться, как голосовать.

В понедельник, 16 ноября, от 00:00 Украина после 2 дней жесткого карантина выходного дня переходит на обычный карантин. Правительство ввело противоэпидемические ограничения, которые ранее касались оранжевой зоны карантина, отныне для всех регионов страны. Усиленные ограничения для борьбы со стремительным распространением Covid-19 будут действовать как минимум до 30 ноября 2020 года. Соответствующее решение принял Кабинет министров 11 ноября.

14 ноября в Украине прошли митинги против карантина.

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