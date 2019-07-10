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среда, 10 июля 2019 11:24

Какой летний фрукт имеет наибольшую пользу

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Какой летний фрукт имеет наибольшую пользу
Абрикосы - полезные летние фрукты. Фото: goroskop.guru

Врачи назвали абрикосы полезным летним фруктом.

В них низкая калорийность, всего 44 ккал на 100 г продукта, а сам фрукт имеет высокую питательность. передает Expert.

Абрикосы идеальны для диет и разгрузочных дней, они способствуют повышению настроения и общему жизненному тонусу организма.

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При этом врачи уверяют, что абрикосы являются идеальной профилактикой многих заболеваний, в том числе бессонницы. Из-за высокого содержания железа фрукт рекомендован беременным. Также абрикосы помогают очистить организм от токсинов и шлаков, нормализуют уровень холестерина. При этом абрикос отлично подходит в качестве десерта благодаря своим прекрасным вкусовым качествам и питательности.

Также врачи рекомендуют включить в свой рацион эти фрукты при повышенной тревожности, поскольку всего несколько абрикосов в день помогут укрепить нервную систему, а также улучшить память и внимательность. Также этот фрукт полезен сердечникам и гипертоникам. Поможет он и при проблемах с почками, сезонных авитаминозах.

В Украине абрикосы продают в 1,8 раза дороже, чем в прошлом году. В опте килограмм стоит 22 грн. В 2018-м в аналогичный период абрикосы стоили 12 грн/кг.

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