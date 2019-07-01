Сколько стоят украинские абрикосы

В этом году украинские абрикосы начали продавать на несколько недель позже, чем в прошлом году. Фото: Аграрії разом

В Украине абрикосы продают в 1,8 раза дороже, чем в прошлом году.

В опте килограмм стоит 22 грн. В 2018-м в аналогичный период абрикосы стоили 12 грн/кг, сообщила Украинская плодоовощная ассоциация.

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"Высокая цена связана с задержкой созревания плодов из-за низкой температуры в апреле и мае. Так, сезон для украинских производителей начался на несколько недель позже, чем в прошлом году", - объясняет аналитик УПОА Семен Крамаренко.

Вскоре абрикосы начнут дешеветь. Ведь на рынок выйдут производители из южных, центральных и восточных регионов Украины.

Летом подешевеют все овощи борщового набора, фрукты, ягоды. В то же время цены на другие продукты будут понемногу расти.