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среда, 12 июня 2019 21:10

Дешевые овощи и дорогая гречка: какими будут цены летом

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Дешевые овощи и дорогая гречка: какими будут цены летом
В августе лук будет стоить 10-12 грн/кг. Фото: 112.ua

Летом подешевеют все овощи борщового набора, фрукты, ягоды. В то же время цены на другие продукты будут понемногу расти, рассказал Gazeta.ua Алексей Дорошенко, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей.

"За июнь овощи борщового набора подешевеют на 20%. В июле цена продолжит падать. Дешевле всего овощи будут стоить в августе. Лук и капусту будут продавать по 10-12 гривен за килограмм. Картофель будет стоить около 6 гривен. Морковь - 8-9 гривен. В сентябре цены начнут расти. Но таких, как были в апреле и мае этого года, не увидим даже в декабре", - комментирует эксперт.

Ежемесячно 0,2-0,3% будут добавлять молоко, творог, сметана. Немного подорожает мясо.

"В прошлом году наибольшими темпами росла в цене курятина. Добавила от 14 до 18% в зависимости от вида мяса. За аналогичный период свинина подорожала на 5%, говядина - на 9. Рынок курятины принадлежит одной крупной компании, которая фактически влияет на ценообразование", - объясняет Алексей Дорошенко.

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По его словам, продолжит дорожать хлеб. Вырастет до 18 грн/кг гречка. В то же время до 19-20 грн в августе-сентябре подешевеет пшено. В свое время цена выросла из-за большого спроса. Украинцы массово отказывались от дорогой гречки в его пользу.

"Рынок яиц в Украине контролируют 3-4 крупные игроки. На каждого приходится 10-14%. Они имеют по несколько птицефабрик в регионах. Каждая производит 2-3% всех яиц. Из-за пожара на Васильковской птицефабрике вскоре в Киеве можем почувствовать небольшой дефицит яиц. Однако за неделю-две появится продукция из регионов. Тогда яйца перестанут дешеветь, но и дорожать не будут. Их стоимость будет стабильной. Сегодня в среднем десяток высшей категории стоит 24-27 гривен. Хотя можно купить яйца и по 7,5 -9 гривен, если цена акционная", - резюмирует Дорошенко.

В Украине овощи дорожали в 25 раз быстрее, чем росла инфляция. За год лук подорожал с 6,8 грн в апреле 2018-го до 24 грн/кг в апреле 2019 года. Капуста - с 9,2 до 24,8 грн/кг. Картофель - с 7,8 до 10,7 грн/кг. Свекла выросла в цене с 12,7 до 14,7 грн/кг. Морковь - с 12,9 до 13,1 грн.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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