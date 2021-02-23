Какими должны быть признаки действенной вакцины от коронавируса

Организм таким образом формирует иммунный ответ на белок, который имитирует болезнь. Фото: pixabay

Организм человека обычно подает 3 сигнала того, что введенная вакцина от коронавируса действует.

Если препарат эффективен, то одним из признаков этого будет боль в месте укола, сообщила врач Аманда Кон из Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США, передает BGR.

Также человек чувствует усталость, лихорадку с субфебрильной температурой в пределах 37,1°-38°.

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Ученая утверждает, что наличие этих признаков говорит о том, что вакцина делает свою работу и укрепляет защитные силы организма, чтобы бороться с вирусом. Эти побочные эффекты, как правило, длятся несколько дней и не должны волновать. Организм таким образом формирует иммунный ответ на белок, который имитирует болезнь.

Программу компенсации вреда здоровью, причиненного вакцинацией от Covid-19, утвердила Всемирная организация здравоохранения. Речь идет о 92 странах с низким и средним уровнем дохода - участницы программы COVAX. Среди них есть Украина. Чтобы получить компенсацию, не нужно будет обращаться в суд.