За "побочку" от Covid-вакцинации заплатят деньги

ВОЗ утвердила программу компенсации вреда здоровью, причиненного вакцинацией от коронавируса. Фото: REUTERS

Программу компенсации вреда здоровью, причиненного вакцинацией от Covid-19, утвердила Всемирная организация здравоохранения.

Речь идет о 92 страны с низким и средним уровнем дохода - участницы программы Covax. Среди них есть Украина. Чтобы получить компенсацию, не нужно будет обращаться в суд. Об этом говорится в сообщении на сайте ВОЗ.

"Предоставляя единовременную компенсацию в полном и окончательном урегулировании любых претензий, программа Covax нацелена на значительное сокращение необходимости обращений в суды, что есть потенциально длительным и дорогостоящим процессом", - говорится в сообщении.

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Программа будет финансироваться за счет небольшого сбора с каждой дозы вакцин по программе Covax. Компенсировать будут вред при редких, но серьезных побочных эффектах.

Подавать заявки на компенсацию можно будет с 31 марта 2021 года. Тогда заработает специальный сайт программы, на котором, помимо прочего, можно будет найти ответы на вопросы о компенсациях.

В мире фиксируют все больше случаев побочных реакций на вакцину от коронавируса. В частности, в Нидерландах около 100 граждан ощутили на себе побочные эффекты после вакцинации препаратом Pfizer. Об этом сообщила председатель местного центра фармацевтического надзора Lareb Агнес Кант.