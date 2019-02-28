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Каким болезням способствует гнев и длительное раздражение

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Каким болезням способствует гнев и длительное раздражение
Существует более сотни эмоций. И это только те, о которых мы точно знаем Фото: Всеосвіта

Эмоциональная сфера жизни - очень важна в процессе становления всех аспектов жизни человека. Именно эмоции управляют нашим желанием выжить, развиваться, размножаться, общаться и любить.

Как контролировать эмоции и сохранить психическое здоровье, - рассказал в своем интервью психолог, профессор, директор Института психологии им. Костюка Сергей Максименко, пишет 24 канал.

Отношение к действительности, к людям в нашей жизни, к жизненным ситуациям отображается в нашем мозге трансформируется в эмоции - удовольствие или неудовольствие, радость, печаль, гнев, стыд и многие другие. Существует более сотни эмоций. И это только те, о которых мы точно знаем.

"Всего ученые выделяют шесть видов эмоций - отрицательная, положительная, нейтральная, нетрадиционная, статическая и динамическая. Интересно то, что эмоции способны формироваться по отношению к ситуациям и событиям, которые не происходят здесь и сейчас. Эмоции могут переполнять нас даже при мыслях о пережитых, ожидаемых или воображаемых ситуациях", - рассказал Сергей Максименко.

Существует семь базовых эмоций - счастье, злость, удивление, отвращение, печаль, страх и восхищение. Счастье - наиболее противоречивая эмоция, поскольку она может базироваться на радости, эйфории, недоумении. Эмоциональное здоровье - реализуется в гармоничных отношениях

Достижение эмоционального благополучия возможно при выполнении следующих основных условий: выраженной индивидуальности, коммуникабельности, умении находить общий язык с другими людьми, активного поведения.

Когда человек испытывает страх, гнев, зависть, обиды, считается, что он переживает негативные эмоции. Они ухудшают настроение, подавляют здоровье. У человека, который чувствует агрессию и гнев - краснеет лицо, напрягаются мышцы, повышается голос, начинается активное жестикулирование.

"Гнев снижает способность логически мыслить и принимать взвешенные решения. В таком состоянии трудно контролировать свои действия и мысли. Если человек чувствует длительный гнев, обиды или недовольство - это обессиливает организм, таким образом, могут возникнуть постоянная головная боль, депрессия, бессонница", - говорит психолог.

Негативно влияет на здоровье и длительное чувство страха. У человека может заболеть живот. Наибольшее влияние эмоции оказывают на сердечно-сосудистую систему. Гнев и длительное раздражение способствуют нарушению работы сердца и развитию гипертонии. Отрицательные эмоции могут разрушить физическое здоровье.

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Чтобы сохранить эмоциональное здоровье, принимать взвешенные решения, нужно научиться: управлять эмоциями, не забывать, что принятие решений влияет не только на себя, но и на других людей, выбирая вариант решения, нужно уважать чувства другого человека, навык взаимопонимания поможет избежать поступков, которые оскорбляют окружающих, научиться методам самоконтроля.

Не всегда причина многих болезней понятна даже опытному врачу, ведь иногда недуг появляется на пустом месте. Но ничего случайного не бывает, поэтому корни телесных болезней не всегда нужно искать в микробах или вирусах, а и в психологических "пробоинах".

Здоров дух — здорово тело

Лекари Древнего Востока никогда не пытались врачевать отдельно душу и тело. Они считали, что хороший врач лечит не болезнь, а больного. Поэтому они не только искали и находили патологии в разных органах, но попутно обращали внимание на психологическую дисгармонию, вызвавшую недомогание.

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