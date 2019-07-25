Какие продукты вредят здоровью зубов

И это не кофе или сахар. Они, конечно, тоже вредны, но помимо них на нашей кухне есть еще десяток "безобидных" продуктов, которые с каждым приемом пищи медленно разрушают здоровье зубов и портят их внешний вид.

Испортить внешний вид зубов может не только пренебрежение личной гигиеной, но и различные продукты, которые окрашивают эмаль, придавая совершенно не свойственные ей оттенки. Есть несколько самых коварных продуктов, которые лучше если не исключить из своего рациона, то хотя бы сократить их потребление во имя красоты и здоровья зубов.

Цитрусы

Они придают зубам желтоватый оттенок, от которого не избавишься ни пастой со щеткой, ни зубной нитью. Поможет только стоматолог и его профессиональное оборудование. Несмотря на то, что цитрусы богаты витаминами, лучше ими не злоупотреблять – находящаяся в них кислота сильно разрушает эмаль и окрашивает ее в характерный желтоватый цвет.

Чай

Речь идет о дешевом черном чае в пакетиках. По словам ученых в нем содержится большое количество фторида, который может провоцировать различные заболевания костей и зубов, в частности. Несмотря на то, что микроэлемент необходим для нашего организма, злоупотреблять им не стоит. Ученые советуют не пить больше 4 чашек чая в день и не покупать низкокачественные чаи.

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Черника, ежевика, смородина, вишня и другие "цветные" ягоды

Да, они богаты антиоксидантами и очень полезны, но помимо пользы такие ягоды отличаются еще и высоким содержанием красящих пигментов, которые могут придать зубам самые разнообразные оттенки. Есть одно простое, хоть и странное правило, если вы знаете, что свести пятно с одежды от этого продута будет сложно, то помните, что и на зубах оно оставит яркий несмываемый след.

Вино

Красное вино вредит не столько здоровью, сколько красоте зубов. Оно придает эмали серый оттенок, избавиться от которого будет не так-то просто. А вот белое вино наоборот, не оставит следов на поверхности зубов, но зато сильно повредит эмаль. Из-за чего зубы станут чувствительными, ломкими и обретут нездоровый сероватый оттенок – через истонченную эмаль станет просвечивать темный дентин.

Газировка

Сладкие газированные напитки ничем не лучше конфет и леденцов. Они способствуют размножению бактерий, которые при этом выделяют вредные кислоты, способствующие пожелтению эмали. Кроме того, газировка не только изменяет внешний вид зубов, но и провоцирует образование кариеса и разрушение дентина.

Одно яблоко в день - и можно забыть про дантиста. Волокнистая кожура яблок помогает очистить зубы и выступить в качестве естественного массажера десен. Сочная мякоть также поможет удалить остатки другой пищи между зубами. Конечно, иногда даже кусочки мякоти яблока застревают, так что не стоит забывать про зубную нить. Но стоматологи предупреждают, что в яблоке довольно высокое содержание натуральных сахаров, поэтому, съев яблоко, стоит прополоскать рот.