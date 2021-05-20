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пятница, 21 мая 2021 09:26

Какие продукты провоцируют всплески инсулина

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Автор: newsyou.info
  Мороженое отличается невероятно высоким содержанием сахара
Мороженое отличается невероятно высоким содержанием сахара

Употребляемые нами продукты оказывают влияние на уровень сахара в крови, и некоторые из них при активном поедании могут непреднамеренно вызывать развитие резистентности к инсулину или усугублять ее.

Резистентность к инсулину – гормону, контролирующему использование глюкозы для выработки энергии, – означает, что клетки организма утратили чувствительность к нему и перестали нужным образом реагировать. Зачастую такая невосприимчивость является следствием регулярных всплесков уровня инсулина – организм к ним просто привыкает. Следствием инсулинорезистентности становится то, что уровень сахара в крови перестает снижаться в ответ на выброс инсулина, и его постоянно высокая концентрация способствует развитию диабета 2 типа.

Врач Шейла Дуган рассказала в интервью Express Health, что подверженность инсулинорезистентности усиливается, когда человек часто употребляет в пищу некоторые продукты. Наиболее опасными в этом плане специалист считает те, что повышают риск висцерального (брюшного) ожирения.

"Неподходящая пища может иметь пагубное влияние на содержание сахара в крови человека, и вызывать резистентность к инсулину, затрудняя избавление от жира на животе или содействуя его наращиванию, Висцеральный жир и инсулинорезистентность тесно связаны", — заметила эксперт.
Доктор Дуган назвала четыре продукта, пристрастие к которым обеспечивает склонность к накоплению жира в области живота, всплескам уровней инсулина и сахара в крови. Она заметила, что "регулярное употребление этих продуктов в течение длительного времени может привести к увеличению жира, воспалению и инсулинорезистентности".

Мороженое - продукт, употребляемый с наступлением тепла и жары особенно активно, отличается "невероятно высоким содержанием сахара". Специалист констатирует: многие люди за один раз могут съедать большое количество мороженого, что провоцирует всплеск инсулина как ответную реакцию на повышение уровня сахара в крови.

Гамбургеры. По словам медика, сочетание "простых" углеводов (булка) и белка (котлета) также вызывает рост показателей сахара и инсулина в крови человека.

Печенье содержит большое количество сахара, рафинированной муки и добавленных жиров – все это делает его очень калорийным и рискованным с точки зрения откладывания жира на животе. Печенье не способствует сытости, поскольку не поддерживает стабильный уровень энергии и сахара в крови: съев его, вы вскоре снова захотите есть из-за всплесков сахара и инсулина.

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Фруктовые соки. Врач подчеркнула, что пить их на регулярной основе вредно – содержащаяся в соках фруктоза может вызывать инсулинорезистентность и способствовать увеличению жира на животе.

О серьезных сбоях в работе организма могут говорить проблемы с кожей. Высокий уровень сахара в крови сразу дает о себе знать, если внимательно прислушиваться к сигналам, которые подает организм.

При ксерозе кожная поверхность становится грубой и шероховатой на ощупь. Особенно это заметно на ступнях и локтях. Далее происходит нарушение барьерной функции, инфекция легко проникает в организм.

Ксероз является одним из характерных признаков развития сахарного диабета, отмечают медики. Это объясняется тем, что повышенный уровень сахара в крови влияет на потерю жидкости.

https://newsyou.info/
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Дата
21
мая

Начали издавать "Украинский альманах"

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