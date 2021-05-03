Какие продукты полезно есть для крепкого сна

Орехи полезно есть для крепкого сна. Фото: wworld.com.ua

От бессонницы помогают не только определенные напитки. Есть продукты, которые настроят организм на сон. Без него может ослабнуть иммунитет, возникнет риск диабета и подскачит давления.

Орехи и семена

Миндаль, кешью, фисташки и грецкие орехи - природные источники мелатонина и аминокислоты триптофана. Также они полны магнием - важным минералом для здоровья костей, мозга, сердца и мышц.

А еще семена льна, тыквы и подсолнечника поддерживают здоровый сон за высокого уровня триптофана. Без него не может производиться достаточно серотонина и мелатонина.

Молочные продукты

Теплое молоко, йогурт без наполнителей и сыр положительно влияют на сон. Поэтому можете смело выпить перед сном стакан кефира комнатной температуры или съесть немного творога.

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Киви

Употребление этого фрукта помогает заснуть быстрее и улучшить качество сна. Это связано с высокой концентрацией антиоксидантов и фолиевой кислоты. Поэтому они сделают сон здоровым и крепким.

Новое исследование ученых из университета Алабамы в Бирмингеме (США) показало, что увеличение потребления аминокислот с разветвленной цепью (BCAA, входит в состав белка) в конце дня может негативно повлиять на здоровье сердечно-сосудистой системы. Чтобы выяснить, как BCAA влияет на сердце, специалисты провели исследования на мышах. Они были разделены на две группы: первая течение четырех недель принимала пищу с низким содержанием BCAA, а другая - с высоким. Одна часть мышей во второй группе ела белковую пищу утром, а другая - вечером.