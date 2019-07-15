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вторник, 16 июля 2019 03:30

Какие продукты мешают худеть

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Какие продукты мешают худеть
Сок, йогурт и колбасные изделия - какие продукты мешают худеть. Фото из открытых источников.

Эксперты составили перечень продуктов, способных мешать сбрасыванию веса при попытках похудеть. Речь не об очевидных жареных и мучных блюдах. Некоторые из них отражаются на фигуре незаметно.

К другим относятся пакетированные соки, которые многие считают здоровой заменой сладкой газировке. Многочисленные исследования доказывают, что в таких соках содержится много сахара. Аналогичный эффект имеет и кофе "3 в 1". Эти напитки можно заменить обычной водой, передают "Новости Ю".

Желающим похудеть диетологи не советуют начинать утро с сухих завтраков. В одной порции может содержаться до половины дневной нормы сахара.

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В покупном питьевом йогурте или в сладком твороге тоже высокое содержание сахара. Лучше заменить их на натуральные аналоги, используя мед или фрукты.

Большинстве колбас также имеют большой процент трансжиров, поэтому и они станут не лучшим выбором для перекуса.

Сезонные ягоды и фрукты полезны, но многие люди едят их неправильно. Часто их используют на десерт, а это - ошибка - рассказала диетолог Людмила Бабич.

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