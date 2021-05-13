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четверг, 13 мая 2021 15:39

Какие изменения происходят с организмом, когда мы худеем

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Автор: changeua.com
  После потери нескольких килограммов появляется прилив энергии и силы
После потери нескольких килограммов появляется прилив энергии и силы

Когда человек начинает терять лишние килограммы, наиболее очевидным изменением является уменьшение окружности талии. Но происходят и другие менее очевидные изменения, которые мы часто не замечаем. Самое любопытное, что некоторые из этих изменений, несомненно, положительные, а некоторые — так себе.

Увеличивается количество энергии

Это нормально — чувствовать прилив энергии и силы после потери нескольких килограммов. Это происходит потому, что организм экономит энергию, и лучше управляет своими ресурсами, поскольку ему не мешает лишний вес.

Кожа становится светлее

Избыточный вес вызывает ряд проблем с кровообращением, которые также могут перерасти в нечто серьезное. Многие люди обнаруживают, что их кожа светлеет: это связано с восстановлением хорошего кровообращения, которое устраняет покраснение, характерное для людей с избыточным весом.

Уменьшаются проявления аллергии

Лишние килограммы затрудняют дыхание и в целом, угнетают всю дыхательную систему: те, кто страдает от аллергии, могут испытывать ухудшение при увеличении веса. Напротив, аллергия уменьшается или даже исчезает, когда вес падает.

Улучшается память

Исследования показали, что когда вы теряете лишний вес, мозг реагирует на это положительно. Увеличиваются когнитивные способности, связанные с планированием, принятием решений и памятью. Поскольку тело имеет избыток энергии, мозг легче запоминает новую информацию .

Перестают болеть суставы

Колени от лишнего веса страдают первыми. И по оценкам экспертов, вес, припадающий на колени, уменьшается всего на килограмм на каждые сброшенные 4 килограмма. Потеря веса может также уменьшить боль в суставах.

Появляется чувствительность к холоду

Если вы теряете вес, вам становится зябко. Без слоя жира, который использовался в качестве изоляции, вашему телу нужны дополнительные слои одежды, чтобы защитить себя. Чувствительность к холоду также обусловлена ​​более медленным обменом веществ, что помогает сохранить больше энергии.

Пропадают головные боли

Жиры способствуют развитию воспалений в организме, поэтому могут наблюдаться частые мигрени. При отсутствии других причин головной боли может быть достаточно потерять несколько лишних килограммов, чтобы почувствовать себя лучше.

Увеличивается аппетит

Вскоре после потери веса может увеличиться аппетит. Это связано с более низким уровнем лептина — гормона, который дает мозгу ощущение сытости. Это происходит только в преходящий момент, во время фазы, когда тело привыкает к новой форме веса.

Прекращается ночной храп

Потеря веса значительно улучшает качество сна. Те, кто много храпит по ночам, могут найти лекарство в похудении. Если у вас избыточный вес, храп вызывается избытком жира на шее, что затрудняет дыхание.

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Уменьшается размер ноги

По мере того, как вы худеете, ваша обувь может стать вам велика. Так же, как и талия, ваши ноги уменьшаются. Если вы теряете много веса, возможно, вам также придется переделывать кольца.

Если правильно чередовать приемы пищи с несколькими глотками воды, то можно сбросить вес. Об этом в блоге пишут врачи.

Суть водной диеты настолько проста, что даже не верится, что эта диета способна творить чудеса. Кроме того, что вы действительно худеете, вам гораздо легче удерживать вес, которого вы смогли добиться и который вас устраивает.

Все, что вам необходимо – это выпивать 2 стакана простой воды перед каждым приемом пищи. Причем делать это желательно за 15-20 минут до еды. В идеале – за 40 минут, но как показывает практика, сначала тяжело контролировать себя и пить воду вовремя. Ритм жизни отвлекает, но при четком понимании цели и стремлении к желаемому результату – все возможно.

Необходимо выпивать 2 стакана простой воды перед каждым приемом пищи
Следующее, очень важное и, по сути, главное правило – в процессе еды ни в коем случае нельзя запивать пищу и вообще пить любую жидкость. Как, собственно, и на протяжении 2-х часов после еды.

changeua.com
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