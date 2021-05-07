Водная диета позволит сбросить вес без чувства голода – врачи

Если правильно чередовать приемы пищи с несколькими глотками воды, то можно сбросить вес.Об этом в блоге пишут врачи.

Суть водной диеты настолько проста, что даже не верится, что эта диета способна творить чудеса. Кроме того, что вы действительно худеете, вам гораздо легче удерживать вес, которого вы смогли добиться и который вас устраивает.

Все, что вам необходимо – это выпивать 2 стакана простой воды перед каждым приемом пищи. Причем делать это желательно за 15-20 минут до еды. В идеале – за 40 минут, но как показывает практика, сначала тяжело контролировать себя и пить воду вовремя. Ритм жизни отвлекает, но при четком понимании цели и стремлении к желаемому результату – все возможно.

Необходимо выпивать 2 стакана простой воды перед каждым приемом пищи

Следующее, очень важное и, по сути, главное правило – в процессе еды ни в коем случае нельзя запивать пищу и вообще пить любую жидкость. Как, собственно, и на протяжении 2-х часов после еды. Самый распространенный вопрос – как выпитая вода поможет похудеть? Ответ заключается в том, что она поможет создать эффект насыщения, таким образом, вы словно обманываете свой организм, но делаете это с благими целями. Вы съедите гораздо меньше, так как желудок уже будет заполнен жидкостью. Кроме того, благодаря ей, он уже начал вырабатывать сок, который способствует пищеварению, и еда, съеденная после, отлично переварится.

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Вот такой простой механизм действия, при котором великолепно функционируют все органы, а процесс обмена веществ проходит самым оптимальным образом. Что также важно помнить, приступая к такой диете – в результате ее соблюдения очищаются почки, желудочно-кишечный тракт и печень.

Медики рассказали о трёх привычках, которые способны разрушить печень. По словам экспертов, состояние органа ухудшается не только при употреблении алкоголя. Печень способна регулировать гормональный баланс, обмен белков, жиров и сахара, накапливать полезные микроэлементы и выводить токсины. Цирроз печени может возникать не только при употреблении большого количества спиртных напитков. Так, не многие люди обращают внимание на содержание фруктозы в рационе питания. Разные исследования показали, что фруктовый сахар повышает риск возникновения ожирения печени при употреблении фруктов в неограниченном количестве. В данном случае полезный перекус может быть также вреден, как и питье газированной воды.