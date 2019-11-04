Какая еда поможет уберечься от инсульта - советы врача

Полтавский врач рассказала, что стоит есть, чтобы уберечься от инсульта. Фото: Светлана БОНДАРЕВА

Каждый четвертый оказывается в зоне риска инсульта. На это влияют стрессы, недосыпание, вредные привычки и плохое питание.

Заведующий отделением острой цереброваскулярной патологии в городской больнице Полтавы №1 Анна Жорник рассказала Gazeta.ua, от каких продуктов питания лучше воздержаться.

"Чтобы не попасть в зону риска инсульта надо следить за своим весом и питанием. Для этого достаточно заменить одни продукты на другие ", - отметила врач.

Следует избегать употребления сдобного теста и хлебобулочных изделий из муки высших сортов. Их лучше заменить на хлеб из муки грубого помола или сухари. С каш рекомендуется употреблять овсянку, гречку и рис бурый.

Также не советуют злоупотреблять сгущенным молоком или жирными сырами. Следует избегать наваристые, жирные супы и крем-супы. В рационе 2 - 4 раза в неделю должна быть рыба, особенно морская, но не жареная. Разрешены в умеренном количестве моллюски: устрицы, морской гребешок, мидии, крабы, омары. Креветки, лангусты и кальмары в большом количестве негативно повлияют на ваши сосуды.

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Уток и гусей тоже не советуют есть. Вместе с ними стоит исключить из своего рациона жирное мясо, колбасы, паштеты, субпродукты и кожу птицы. Замените их курицей, индейкой, дичью, телятиной, молодой бараниной или кролем.

Употребляйте не более двух в неделю яичных желтка и исключите сливочное масло и маргарины. Овощи лучше употреблять в свежем или вареном виде. Из напитков стоит убрать шоколадные, солодовые, с сахаром и концентрированные. Замените их на чае, натуральные соки. Вино лучше употреблять разбавленное с водой и не злоупотреблять.

Инсульт является осложнением гипертонической болезни и развивается на фоне резкого повышения артериального давления. Человек чувствует головокружение, покачивания тела, онемение рук или ног, размытое зрение и чувство опьянения. Не может улыбнуться, при этом опускается угол губ. У человека неразборчива и путаная речь. Также не может поднять руки вверх и часто возникает сильная головная боль. От него не помогают обычные таблетки.