Какая еда поможет уберечься от инсульта - советы врача

 
Ексклюзивы
1/5
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 1602
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
11 Просмотров: 3402
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1179
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 648
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 3150
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 711
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6579
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1476
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 810
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
Просмотров: 162
Фото
Все фото
12
5
7
5
4
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
Видео
Все видео
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 648
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 621
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3312
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1953
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 981
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 297
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
вторник, 05 ноября 2019 05:28

Какая еда поможет уберечься от инсульта - советы врача

  Комментировать
Какая еда поможет уберечься от инсульта - советы врача
Полтавский врач рассказала, что стоит есть, чтобы уберечься от инсульта. Фото: Светлана БОНДАРЕВА

Каждый четвертый оказывается в зоне риска инсульта. На это влияют стрессы, недосыпание, вредные привычки и плохое питание.

Заведующий отделением острой цереброваскулярной патологии в городской больнице Полтавы №1 Анна Жорник рассказала Gazeta.ua, от каких продуктов питания лучше воздержаться.

"Чтобы не попасть в зону риска инсульта надо следить за своим весом и питанием. Для этого достаточно заменить одни продукты на другие ", - отметила врач.

Следует избегать употребления сдобного теста и хлебобулочных изделий из муки высших сортов. Их лучше заменить на хлеб из муки грубого помола или сухари. С каш рекомендуется употреблять овсянку, гречку и рис бурый.

Также не советуют злоупотреблять сгущенным молоком или жирными сырами. Следует избегать наваристые, жирные супы и крем-супы. В рационе 2 - 4 раза в неделю должна быть рыба, особенно морская, но не жареная. Разрешены в умеренном количестве моллюски: устрицы, морской гребешок, мидии, крабы, омары. Креветки, лангусты и кальмары в большом количестве негативно повлияют на ваши сосуды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали 5 продуктов для остановки старения кожи

Уток и гусей тоже не советуют есть. Вместе с ними стоит исключить из своего рациона жирное мясо, колбасы, паштеты, субпродукты и кожу птицы. Замените их курицей, индейкой, дичью, телятиной, молодой бараниной или кролем.

Употребляйте не более двух в неделю яичных желтка и исключите сливочное масло и маргарины. Овощи лучше употреблять в свежем или вареном виде. Из напитков стоит убрать шоколадные, солодовые, с сахаром и концентрированные. Замените их на чае, натуральные соки. Вино лучше употреблять разбавленное с водой и не злоупотреблять.

Инсульт является осложнением гипертонической болезни и развивается на фоне резкого повышения артериального давления. Человек чувствует головокружение, покачивания тела, онемение рук или ног, размытое зрение и чувство опьянения. Не может улыбнуться, при этом опускается угол губ. У человека неразборчива и путаная речь. Также не может поднять руки вверх и часто возникает сильная головная боль. От него не помогают обычные таблетки.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какая еда поможет уберечься от инсульта - советы врача». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе 1 Просмотров: 19944
&quot;Лица нет вообще&quot; - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот
"Лица нет вообще" - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот 1 Просмотров: 15705
31-летняя женщина повесилась на детской площадке
31-летняя женщина повесилась на детской площадке Просмотров: 13203
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
4
 Просмотров: 11223
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
38
 Просмотров: 9027
Здоровье
После инсульта приходится всему учиться заново - советы врача
После инсульта приходится всему учиться заново - советы врача
 Просмотров: 288
Комаровский рассказал, стоит ли беспокоиться, если ребенок не встает в туалет ночью
Комаровский рассказал, стоит ли беспокоиться, если ребенок не встает в туалет ночью 1 Просмотров: 648
Что худые люди едят на завтрак
Что худые люди едят на завтрак 1 Просмотров: 828
Назвали основной симптом, что отличает воспаление почек от гриппа
Назвали основной симптом, что отличает воспаление почек от гриппа
 Просмотров: 171
Как постоянные мысли уменьшают продолжительность жизни
Как постоянные мысли уменьшают продолжительность жизни Просмотров: 1593
Больше всего комментируют
13
"Просто ненавидел": рассказали об отношении Трампа к Украине
11
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
4
Богдан подрался с Бакановым
4
Ирина Луценко хочет досрочно сдать мандат - СМИ
2
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Голосов: 676
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua