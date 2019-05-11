Как восстановить волосы после стресса

Стрессовые ситуации могут привести к дисбалансу гормонов

Для того, чтобы после стресса не было поврежденных волос, нужно пользоваться травяным сбором, корнем лопуха и корой ивы и отказаться от химической завивки, обесцвечивания, окрашивания и горячей укладки.

Когда выпадают волосы нужно принимать сок алоэ. Стоит пить по 7 мл свежего сока за полчаса до приема пищи несколько раз в день, не менее 3 недель.

Полезно употреблять отвары корня аира, лопуха, ромашки, мать-и-мачехи, хмеля и крапивы. Для этого необходимо 15 грамм измельченного сырья залить 480 мл кипятка, варить под закрытой крышкой 7-8 минут.

Для перечной настойки нужно 3-4 стручка красного перца залить полулитром водки без добавок, оставить в темноте на 3 недели.

Чтобы укрепить волосы, нужно приготовить из свежих листьев крапивы и мать-и-мачухи залить небольшим количеством кипятка, настаивать 35-40 минут, советует volosyaukr.ru.

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Необходимо отказаться от внешнего воздействия на волосы. Это может быть химическая завивка, обесцвечивание, окраска, и горячая укладка.

Рекомендуется делать массаж головы и шейного. Это улучшает кровообращение и стимулирует рост прядей. Можно принимать витамины, содержащие цинк, железо, кальций.