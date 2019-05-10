Как влияет на организм стакан воды утром

При недостатке жидкости могут начаться проблемы со здоровьем. Фото: justfood.org.ua

70% человеческого тела состоит из воды. Если приучить себя выпивать натощак после сна один стакан воды, то можно избавиться от многих проблем.

Без воды организм не в состоянии нормально функционировать - пишет wworld.

При недостатке жидкости могут начаться проблемы с сердцем, артрит, стенокардия, геморрой, ожирение и другие неприятные болячки.

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Избавление от токсинов

Вода буквально "запускает" организм, настраивает его на работу после ночного отдыха. Вместе с другими органами запускается и кишечник, а это значит, что вредные вещества покидают организм.

Улучшение метаболизма

Исследования доказали, что вего лишь один стакан воды утром на 24% увеличивает скорость обменных процессов. Вам будет легче следить за своей фигурой, программа похудения даст максимальный результат.

Здоровая потеря веса

Впрочем, если вы не придерживаетесь диеты с целью похудения, стакан воды естественным путем будет регулировать ваш вес. Учтите: заполняя определенное место в желудке, вода, выпитая до завтрака, поможет вам не переедать.

Устранения изжоги

Изжога появляется тогда, когда в желудке повышается уровень кислотности. Вода натощак разбавляет кислую среду и способствует быстрому выведению кислоты из организма.

Улучшение состояния кожи

В одном исследовании выяснилось, что стакан воды на голодный желудок способствует притоку крови к коже, что позволяет ей эффективно обновляться. Если же вы будете выпивать 1,5 - 2 литра воды в течение дня, то токсины, которые и вызывают акне, будут выводиться из организма быстрее.

Улучшение состояния волос

Обезвоживание негативно влияет на рост волос, ведь вода составляет около четверти веса наших волос. Недостаточное потребление жидкости приводит к тому, что локоны становятся ломкими и тонкими. Выпивая утром стакан воды, вы устраните эти проблемы.

Предотвращение появления камней в почках и цистита

Прием воды сразу же после пробуждения имеет важное значение для профилактики проблем с почками и мочевым пузырем. Она снижает уровень кислотности, который и приводит к появлению камней в почках, а также выводит из организма токсины, которые могут стать причиной цистита.

Укрепление иммунной системы

Прием жидкости на пустой желудок помогает организму в буквальном смысле слова "промыть" и сбалансировать лимфатическую систему, это приводит к укреплению иммунной системы. Вы перестанете простужаться так часто и не будете лежать с гриппом от того, что на вас кто-то чихнет в транспорте.

Снижение веса не зависит от количества выпитой воды. Жидкость помогает ускорить обмен веществ. Когда мы переедаем, часто путаем жажду с чувством голода.