Известны ТОП-6 мифов о похудении

Многочисленные советы в сети по поводу похудения могут не только не помочь, но и навредить.
Поэтому диетолог Елена Кален рассказала 6 мифов о снижении веса в Instagram.
"Часто в сети встречаю противоречивые советы, которые дают блогеры без специального образования. Необходимо обращаться к квалифицированным специалистам и доверять научным исследованиям", - говорит диетолог.
1. Необходимо питаться часто, чтобы ускорить метаболизм.
На самом деле употребление пищи без чувства голода может привести к увеличению веса. Ученые не нашли связи между таким питанием и похудением.
2. Снижение веса не зависит от количества выпитой воды.
Жидкость помогает ускорить обмен веществ. Когда мы переедаем, часто путаем жажду с чувством голода.
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3. Если есть белок, то жир не откладывается.
Если есть много белковой пищи, она превращается в жир. От белка могут пострадать печень и почки.
4. Чтобы похудеть, необходимо снизить количество "быстрых" углеводов.
Они так же важны, как белок и жири. Такие углеводы восстанавливают силы и энергию.
5. Голодовка способствует похудению.
Это стресс для организма. Как только человек прекращает голодовку - лишний вес начинает возвращаться.
6. Нужно есть до и после тренировки.
Это так, если вы чувствуете голод. Если его нет, то приём пищи будет лишним и вы не похудеете.
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