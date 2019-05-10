Известны ТОП-6 мифов о похудении

Елена Кален рассказала о мифах о похудении. Фото: @elenakalen

Многочисленные советы в сети по поводу похудения могут не только не помочь, но и навредить.

Поэтому диетолог Елена Кален рассказала 6 мифов о снижении веса в Instagram.

"Часто в сети встречаю противоречивые советы, которые дают блогеры без специального образования. Необходимо обращаться к квалифицированным специалистам и доверять научным исследованиям", - говорит диетолог.

1. Необходимо питаться часто, чтобы ускорить метаболизм.

На самом деле употребление пищи без чувства голода может привести к увеличению веса. Ученые не нашли связи между таким питанием и похудением.

2. Снижение веса не зависит от количества выпитой воды.

Жидкость помогает ускорить обмен веществ. Когда мы переедаем, часто путаем жажду с чувством голода.

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3. Если есть белок, то жир не откладывается.

Если есть много белковой пищи, она превращается в жир. От белка могут пострадать печень и почки.

4. Чтобы похудеть, необходимо снизить количество "быстрых" углеводов.

Они так же важны, как белок и жири. Такие углеводы восстанавливают силы и энергию.

5. Голодовка способствует похудению.

Это стресс для организма. Как только человек прекращает голодовку - лишний вес начинает возвращаться.

6. Нужно есть до и после тренировки.

Это так, если вы чувствуете голод. Если его нет, то приём пищи будет лишним и вы не похудеете.