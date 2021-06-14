Как вернуть коже сияние и молодость без косметолога

Здоровье кожи зависит от образа жизни, питания и сна. Фото: pixabay.com

С возрастом кожа производит меньше коллагена и теряет часть своей эластичности. Однако здоровый внешний вид также зависит от образа жизни и ежедневных привычек человека.

Вернуть сияние и молодость коже без помощи дерматолога помогут простые секреты, пишет Daily Mail.

1. Здоровое питание.

От питания зависит не только общее состояние организма, а и здоровье кожи. Надо есть фрукты и овощи, которые богаты антиоксидантами, витаминами С и Е, цинком и селеном. Агрессоры, такие как загрязнение окружающей среды, сигаретный дым и даже солнечный свет, могут вызвать преждевременное старение и появление морщин на коже.

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Антиоксиданты помогают защитить ее. Просто добавьте в свой рацион ягоды, яблоки, апельсины, помидоры, брокколи, шпинат, морковь, спаржу, авокадо, свеклу, кабачки и картофель.

2. Полезные добавки.

Чтобы обеспечить организм всеми полезными элементами, можно использовать добавки - витамины, БАДы. Однако перед употреблением следует посоветоваться с врачом и определить, чего именно не хватает коже.

3. Полноценный сон.

Большинство людей чувствует слабость после бессонной ночи. Чтобы организм восстановил свои силы, необходимо спать 6-7 часов в день. Засыпать советуют до 23:00, ведь именно в это время начинается фаза глубокого сна.

Даже после одной ночи плохого сна могут появиться темные круги под глазами, более заметны становятся морщины, а кожа бледной. Если вам сложно уснуть, попробуйте ввести регулярный распорядок перед сном, чтобы успокоиться и подготовить тело к отдыху.

4. Не употребляйте алкоголь.

Алкоголь обезвоживает организм, в частности кожу. Из-за обезвоживания она теряет естественную эластичность и здоровое сияние, а морщины и поры становятся более заметными.

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Алкоголь также может уменьшить фазу быстрого сна и нарушить режим. Также такие напитки обладают мочегонными свойствами, то есть увеличивают выработку мочи вашим телом, которая выводит излишки воды и соли.

5. Выбирайте увлажняющий тональный крем.

Иногда бывают случаи, когда приходится пренебрегать правилами здорового образа жизни. Однако спасти следующий день после бессонной ночи сможет правильно подобранный тональный крем.

Но отдавать предпочтение лучше средствам, которые ухаживают за кожей. Они должны увлажнять лицо и иметь в составе компоненты для поддержания сияния. Основы для матовости будут сушить кожу и забирать ее естественную влагу, а также забивать поры. Это приведет к появлению высыпаний, морщин и нарушению баланса.

Эфирные масла растений и фруктов полезны для кожи и дыхательных путей. Эксперты рекомендуют тем, у кого проблемы со сном, добавлять в диффузор эфирное масло лаванды, ромашки или ветивера для успокоения.