Как уберечься от укуса насекомых - советы врача

Автор: Egor Kamelev: Pexels Укус пчелы может вызвать аллергию чаще, чем других представители данного вида.

Одной из опасностей, которые подстерегают людей летом на природе, являются насекомые. Их укус способен спровоцировать тяжелую аллергическую реакцию и привести к смерти. Уберечься помогут репелленты - специальные средства, отпугивающие насекомых, клещей. Также стоит не использовать духи с цветочным ароматом, ибо привлекают пчел и ос.

Об этом Gazeta.ua рассказала Алена Матейчук, столичный семейный врач.

"У людей склонных к аллергии может возникнуть реакция на укусы насекомых: ос, пчел, комаров. Поэтому пораженная часть тела опухает. Уберечься от укусов помогут репелленты. Им обрабатывают кожу. Кроме этого, советую не носить яркую одежду на природе, ведь осы и пчелы обычно слетаются на яркое. Также любят духи, особенно с цветочными ароматами, поэтому от них лучше отказаться", - сказала врач.

Цены на репелленты стартуют от 30 грн. Все зависит от производителя. Самым маленьким предлагают разнообразные браслеты от насекомых. Их советуют использовать исключительно на открытом воздухе не более 6 ч. Стоит около 100 грн.

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Что делать при укусах насекомых

- Перейти в безопасное место и удалить жало, если осталось в коже.

- Промыть место укуса с водой и мылом.

- Положить на пораженный участок тела холодный компресс, чтобы предотвратить набухание.

- Смазать место укуса кремом с гидрокортизоном 0,5-1%, или принять противоаллергические препараты для уменьшения зуда.

- Не чесать место укуса или пустулы.

- Обратиться к врачу.

Медики советуют наблюдать за самочувствием. Симптомами аллергической реакции является сильный зуд, сыпь по всему телу, отек кожи и слизистых оболочек, затрудненное дыхание.

Приход весенне-летнего периода связан с интенсивным проявлением различных аллергий. Тяжелее всего приходится автомобилистам. Облегчить проявление недуга поможет влажная и сухая уборка салона в период цветения. Оптимальная частота уборки один-два раза в неделю, ведь пыльца может забиваться в обивку салона и сидений, создавая дискомфорт вашему организму.