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понедельник, 07 июня 2021 13:33

Как уберечься от укуса насекомых - советы врача

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Автор: Egor Kamelev: Pexels
  Укус пчелы может вызвать аллергию чаще, чем других представители данного вида.
Укус пчелы может вызвать аллергию чаще, чем других представители данного вида.

Одной из опасностей, которые подстерегают людей летом на природе, являются насекомые. Их укус способен спровоцировать тяжелую аллергическую реакцию и привести к смерти. Уберечься помогут репелленты - специальные средства, отпугивающие насекомых, клещей. Также стоит не использовать духи с цветочным ароматом, ибо привлекают пчел и ос.

Об этом Gazeta.ua рассказала Алена Матейчук, столичный семейный врач.

"У людей склонных к аллергии может возникнуть реакция на укусы насекомых: ос, пчел, комаров. Поэтому пораженная часть тела опухает. Уберечься от укусов помогут репелленты. Им обрабатывают кожу. Кроме этого, советую не носить яркую одежду на природе, ведь осы и пчелы обычно слетаются на яркое. Также любят духи, особенно с цветочными ароматами, поэтому от них лучше отказаться", - сказала врач.

Цены на репелленты стартуют от 30 грн. Все зависит от производителя. Самым маленьким предлагают разнообразные браслеты от насекомых. Их советуют использовать исключительно на открытом воздухе не более 6 ч. Стоит около 100 грн.

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Что делать при укусах насекомых

- Перейти в безопасное место и удалить жало, если осталось в коже.

- Промыть место укуса с водой и мылом.

- Положить на пораженный участок тела холодный компресс, чтобы предотвратить набухание.

- Смазать место укуса кремом с гидрокортизоном 0,5-1%, или принять противоаллергические препараты для уменьшения зуда.

- Не чесать место укуса или пустулы.

- Обратиться к врачу.

Медики советуют наблюдать за самочувствием. Симптомами аллергической реакции является сильный зуд, сыпь по всему телу, отек кожи и слизистых оболочек, затрудненное дыхание.

Приход весенне-летнего периода связан с интенсивным проявлением различных аллергий. Тяжелее всего приходится автомобилистам. Облегчить проявление недуга поможет влажная и сухая уборка салона в период цветения. Оптимальная частота уборки один-два раза в неделю, ведь пыльца может забиваться в обивку салона и сидений, создавая дискомфорт вашему организму.

Автор: Влада Москвитис
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07
июня

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