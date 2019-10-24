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четверг, 24 октября 2019 23:28

Как уберечься от смога и тумана: советы врача

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Как уберечься от смога и тумана: советы врача
При наличии тумана все имеющиеся в воздухе угарные газы значительно быстрее попадают в организм и надежнее в нем оседают. ФОТО: rbc.ua

В течение нескольких дней в столице и пригороде наблюдается густой едкий туман.

Как уменьшить влияние его на здоровье, рассказала врач-терапевт Наталья Гордиенко в интервью MedOboz.

1. Пользоваться кондиционером. Когда за окном туман, открывать окна для проветривания не стоит. Наоборот, необходимо позаботиться, чтобы не было никаких щелей. Чтобы дышать в помещении было легче, следует включать кондиционер: большинство вредных веществ из воздуха фильтры уберут.

2. Без необходимости на улицу не выходить. По возвращении следует обязательно переодеться, ведь часть вредных веществ из воздуха оседает на одежде и попадает на кожу, проникая в лимфо- и кровообращение. Желательно также принять душ — с мылом или гелем для душа.

4. Добавить в рацион молоко и зеленый чай. Молоко действует как сорбент: впитывает в себя ядовитые вещества и выводит их из организма. Зеленый чай является ценным источником антиоксидантов. Эти вещества помогают нейтрализовать канцерогены, попадающие в организм человека вместе с загрязненным воздухом.

5. Если есть хронические заболевания, обратиться к врачу. При необходимости он временно изменит дозу препаратов, заменит их или назначит дополнительные.

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При наличии тумана все угарные газы, содержащиеся в воздухе, значительно быстрее попадают в организм и надежнее в нем оседают. Даже после непродолжительного пребывания на улице может появиться першение в горле, чувство нехватки воздуха, головокружение и резкая головная боль. Сильнее погодно-экологические условия бьют по здоровью детей, беременных, людей с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

obozrevatel.com
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