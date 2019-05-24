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суббота, 25 мая 2019 01:35

Как правильно выбрать солнцезащитные очки
5

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Неправильно подобранные солнцезащитные очки могут стать причиной различных заболеваний глаз, самое безобидное из которых – конъюнктивит.

Медицинская статистика подтверждает: в 50% случаев развития близорукости, дальнозоркости, катаракты, глаукомы, фотокератита у людей, хорошо видящих от рождения, виноваты именно некачественные очки, cолнцезащитные в том числе.

Выбираем очки по типу защиты

  Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

Солнцезащитные очки, которые защищают глаза от воздействия ультрафиолета, от ярких бликов (к примеру, от отражающихся от воды или снега лучей солнца), покупать в спонтанных местах продаж очков (на рынках, на остановках) категорически не рекомендуется.

В специализированных точках продаж требуйте сертификаты на продукцию. Именно там вы сможете узнать о том, из какого материала изготовлены очки. Эта информация даст понимание того, насколько такое изделие способно защитить ваши глаза.

Насколько защищают солнцезащитные очки

Качественные солнцезащитные очки способны практически на сто процентов уменьшить вредное воздействие ультрафиолетового излучения на наши глаза. Речь идет о так называемом ближнем электромагнитном спектре ультрафиолетового излучения (длинные волны или ультрафиолет А) и среднем спектре (средневолновой диапазон или ультрафиолет В).

Линзы современных очков часто изготавливают из органических полимерных и минеральных стеклянных материалов. Наиболее оптимальным вариантом являются линзы, которые обеспечивают максимальную защиту от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей без искажения цветов.

  Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

Обычно на очках с максимальной защитой присутствует соответствующая маркировка – UV 400. Данная маркировка говорит о том, что такие очки отфильтровывают до ста процентов ультрафиолетовых лучей, длина волны которых составляет 400 и менее нанометров.

Оценить степень защиты линз очков от ультрафиолета что называется "на глаз", без спецоборудования – нереально, так что не стоит пытаться сделать это при покупке очков. Кстати, чаще всего можно найти солнцезащитные очки, которые фильтруют примерно 95 процентов ультрафиолетовых лучей. На это указывает соответствующая маркировка – UV 380.

Обратите внимание, маркировка "100% UV-PROTECTION" на пластиковых очках должна вызвать у вас подозрение, ведь полностью ультрафиолет нейтрализует только стекло. Поэтому вам могут предлагать подделку. Для пластиковых очков считается хорошим показатель 80-90%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему стоит носить перед сном солнцезащитные очки

Дополнительная маркировка солнцезащитных очков

  Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

На некоторых очках можно встретить надпись High UV Protection. Данная маркировка говорит о том, что такие очки максимально защищают глаза не только от ультрафиолета, но и от самых ярких бликов. Собираетесь в заснеженные горы или в морской круиз под палящим солнцем? Берите именно такие очки.

Очки с маркировкой Cosmetic призваны не столько защищать глаза от солнца (они не блокируют и половины ультрафиолетового излучения), сколько для защиты зрения от пыли, ветра. Их можно вполне использовать при слабой солнечной активности, либо в утренние или вечерние часы.

Люди, проживающие в регионах, в которых интенсивность не столь интенсивная, также нуждаются в защите глаз от вредного воздействия солнца. В этом случае подойдут

Очки с маркировкой General фильтруют до 80-ти процентов ультрафиолета и подойдут при малой интенсивности ультрафиолетовых лучей.

Существует также такое понятие, как затемненность линз. Речь идет о способности очков пропускать видимое для человеческого глаза электромагнитное излучение. Соответствующая маркировка (от 0 до 4) указывает на светопропускательную способность. Для регионов с высокой солнечной интенсивностью следует выбирать очки с маркировкой 3 или 4.

Дополнительные покрытия для защиты глаз

  Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

Дополнительные покрытия солнцезащитных очков представляют собой своеобразные фильтры, которые обеспечивают комфортное ношение очков. Так, для отражения бликов используются поляризационные фильтры и противобликовое покрытие. Но наиболее распространенным является зеркальное покрытие, отражающее видимое излучение.

Можно выбрать очки со специальным абразивным покрытием. Данное покрытие предназначено исключительно для того, чтобы улучшить износостойкость линз очков. С таким покрытием они не так легко царапаются, могут выдержать падение на твердую поверхность.

Существуют также очки с покрытием, которые рекомендованы водителям. Речь идет о так называемом градиентном покрытии, когда верхняя часть линз очков затемнена больше, чем нижняя. Таким образом, водитель защищен от солнца, но при этом четко видит дорогу и приборную панель автомобиля.

Какие линзы лучше – темные или светлые

  Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

Мнение, что от солнца лучше защищают очки с темными линзами, неверно. Более того – темные линзы являются причиной того, что в глаза попадает больше ультрафиолета, чем в светлых. Причина – зрачок вынужден сильнее расширяться за темными линзами. Хотя от бликов темные линзы защищают лучше.

Наименее бесполезные в борьбе с солнечными лучами – фиолетовые линзы. Такие линзы легко пропускают ультрафиолет, поэтому очки с фиолетовыми линзами – это скорее модный аксессуар, чем защита для глаз. Чуть менее бесполезны зеленые линзы. А вот синие или голубые линзы отлично задерживают яркий свет, не искажая при этом цвета окружающего мира.

Розовые, желтые и оранжевые линзы искажают естественные цвета, изменяют контрастность. Наиболее приемлемый цвет линз очков с точки зрения защиты глаз от ультрафиолета – это серый или серый с зеленым оттенком.

Что лучше – стеклянные или пластмассовые линзы

В качестве материала для линз солнцезащитных очков используется также стекло. По типу защиты стеклянные и полимерные линзы одинаково эффективны. С точки зрения безопасности лучшими являются современные поликарбонатные линзы; а вот простые стеклянные линзы, которые не имеют специального покрытия, увеличивающего прочность, при повреждении могут поранить глаз осколками.

Если вы активно проводите время, занимаетесь спортом, тогда выбирайте поликарбонатные линзы. Они прочные, защищают глаза от травм. Очки именно с такими линзами стоит выбирать и для детей.

Под овальную форму лица подходят любые модели очков. Здесь важна не столько форма, сколько цвет очков, их сочетание с образом и одеждой. Немаловажное значение имеет также размер очков, который необходимо выбирать индивидуально.

Для лица треугольной формы подойдут очки круглой или овальной формы.

Для круглого лица стоит выбирать очки необычной формы.

Для квадратной или прямоугольной формы лица отлично подходят "очки-авиаторы". Тут важно не выбрать очки с линзами, размер которых намного больше или намного меньше лица.

Для продолговатой формы лица (особенно при высоких скулах) подойдут квадратные или прямоугольные очки. Особенно хороши очки "кошачий глаз".

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