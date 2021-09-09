Как правильно сидеть, чтобы не иметь проблем с осанкой:

Танцы и езда на велосипеде улучшают осанку. Фото: bdzhola.com

Сиденья согнувшись и ношение тяжелого калечит людей. Становятся сутулыми или горбатыми. Недостаточно крепкие мышцы спины и малоподвижный способ жизни портят осанку.

Об этом рассказал Gazeta.ua Олег Лукьянец, столичный ортопед.

"Правильная осанка - человек держит голову свободно, корпус прямо. Плечи отведены назад на одном уровне, живот подтянут. Грудь немного выступают вперед. Спину трудно держать равной весь день, поэтому расслабляют ее. От этого возникают проблемы с различными органами", - пояснил врач.

Неправильная осанка искажает спину. Нагружает межпозвонковые диски и вызывает застойные явления в малом тазу. Когда грудная клетка сжата, легкие плохо вентилируются. Люди с впалой грудью склонны к бронхита, воспаления легких. Глубокое дыхание необходимо для стабильного кровообращения и работы мышц.

Как правильно сидеть:

1. Ступня должна стоять на полу. Спина - ровная, чтобы руки не свисали, потому дополнительно нагружать позвоночник.

2. Не следует упираться грудью в край стола. Между ним и туловищем должен свободно проходить кисть руки.

3. Чтобы проверить, правильно ли вы сидите, поставьте локти на стол. Кончики пальцев вытянутых рук должны касаться угла глаза.

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У детей позвоночник податливый. Если изо дня в день сидеть или ходить согнутым, спина гримасу. Слабые мышцы не удержат ее. Можно навсегда остаться сутулым.

От длительного сидения за телефоном или планшетом председатель давит и сдавливаются межпозвоночные диски. Болит спина и ребенок сутулится. Такого не будет, если двигаться активно хотя бы час в день. Это не обязательно бег. Подойдет езда на велосипеде или танцы.

Школа превращается в место, где ребенок теряет здоровье. Чаще всего страдает позвоночник. Все из-за парты, которые не подходят школьникам по росту. Также страдает стопа из-за некачественного или неправильно подобранная обувь. Правильная осанка - это забота родителей. Если ребенок с детства приучен сидеть за столом ровно, то и в школе проблем не будет.