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четверг, 02 декабря 2021 04:37

Как получить сертификат Covid, если он не генерируется в "Дії"

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Как получить сертификат Covid, если он не генерируется в &quot;Дії&quot;
Попросите врача проверить, нет ли дублей вашего профиля в системе. Фото:"Действие"

Министерство здравоохранения опубликовало алгоритм действий на случай, если в приложении "Дія" не будет генерироваться сертификат о Covid-вакцинации.

Если у вас есть ребенок до 18 лет, убедитесь, что в карточку пациента внесены его, а не ваши данные, говорится в сообщении Минздрава на Facebook. Попросите врача проверить, нет ли дублей вашего профиля в системе или совпадения с профилем другого человека.

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"Если вы получили статус "Номер партии вакцины ложный", нужно обратиться к медику, который провел прививки и внес запись о вакцинации электронной системы, с запросом пометить внесены данные как ошибочные и добавить корректные данные повторно, без ошибки", - говорится в сообщении.

Если вы получили статус "Нет данных о вас" после запроса на создание документа, обратитесь к семейному врачу или врачу, который делал вам прививки. Попросите проверить персональные данные:

- ФИО на украинском и английском языках, как в паспортных документах;

- РНУКНП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, который ранее назывался индивидуальный налоговый номер - ИНН);

- УНЗР - это уникальный номер записи, вносимый о каждом гражданине Украины в Единый демографический реестр и помогающий сделать цифровую идентификацию человека;

- дату рождения, как в паспорте/свидетельстве о рождении;

- актуальный номер телефона, на котором возможно принимать и отсылать смс.

Если вы получили статус "Ошибка при генерации сертификата" после запроса на Covid-сертификат, рекомендуют обратиться к врачу с запросом проверить ваши персональные данные, которые описаны выше. Если вы получили одну или две дозы прививки, а статус имеете "Сертификат о вакцинации недоступен", то обратитесь в пункт вакцинации, чтобы ваши данные внесли.

Если Covid-вакцинация была сделана за пределами Украины, сформировать сертификат, который бы учел выполненную вами вакцинацию, не является возможным. Если вы получили статус "К сожалению, произошла ошибка", нужно обратиться к технической поддержке портала или приложения "Дія".

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Из приложения "Дія" убрали функцию удаления Covid-сертификата. После одобрения Google и Apple новая функция будет доступна всем.

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