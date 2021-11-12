Из "Дії" убрали функцию удаления Covid-сертификатов

Сертификат можно было случайно удалить. Фото: "Дія"

Из приложения "Дія" убрали функцию удаления Covid-сертификата.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил об этом в Telegram.

Фёдоров прочитал в Facebook, что кто-то из пользователей случайно удалил свой сертификат.

"Кнопка удалить одна из первых, когда открываешь меню сертификата. Мы идентифицировали эту проблему раньше, делая упор на опыт пользователя. И убрали вообще эту функцию "удалить сертификат", – написал Федоров.

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После одобрения Google и Apple новая функция будет доступна всем.