Из приложения "Дія" убрали функцию удаления Covid-сертификата.
Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил об этом в Telegram.
Фёдоров прочитал в Facebook, что кто-то из пользователей случайно удалил свой сертификат.
"Кнопка удалить одна из первых, когда открываешь меню сертификата. Мы идентифицировали эту проблему раньше, делая упор на опыт пользователя. И убрали вообще эту функцию "удалить сертификат", – написал Федоров.
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После одобрения Google и Apple новая функция будет доступна всем.
Верховна Рада jlj,hbkf в цtлом законопроtкт об изменении места регистрации онлайн. "За" проголосовали 238 депутатов. Украинцы смогут сменить место регистрации онлайн.
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